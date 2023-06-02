"Спецтетрадочки" всё? Совмин изменил порядок питания учителей в школьных столовых Беларуси

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Опубликовано: 02.06.2023 08:50 , Обновлено: 02.06.2023

Правительство Беларуси решило вопрос с питанием педагогических работников в школьных столовых. В новом постановлении Совета министров оговорен порядок организации питания для учителей, а также размер оплаты за питание.

Постановление Совета министров было официально опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала 2 июня. С этого дня оно вступает в силу. Теперь педагогическим работникам на законодательном уровне разрешили питаться в столовых учреждений образования.

Согласно тексту документа, педагогам гарантировали одноразовое питание. Получить его в школе они смогут по желанию, но для этого придётся заранее оформить ряд бумаг.

Так, на получение питания педагогу нужно будет ежемесячно подавать заявление, а дежурный учитель ежедневно должен будет подавать в столовую заявку на следующий день (в трех экземплярах: для бухгалтерии, для руководителя точки общепита и для самого дежурного педагога). Дежурный также будет отвечать за контроль отпуска питания - платить учителя будут только за те дни, когда они непосредственно получали питание, а не за весь месяц.

Сколько будут платить за питание учителя?

Согласно постановлению Совмина, кормить учителей будут по предварительному заказу - по такому же меню, которое предлагается ученикам старшей возрастной группы.

Оплата будет составлять “100% от действующих денежных норм расходов на питание в день на одного обучающегося старшей возрастной группы соответствующего типа и вида учреждения образования”. При этом в постановлении сказано, что при расчёте будет учитываться повышающий коэффициент - “в случае, если его применение предусмотрено законодательством в сфере организации питания в учреждениях образования”.

Вносить оплату за питание учителя будут, как и родители школьников в настоящее время - не позднее 25-го числа месяца. Однако, по желанию педагог может написать ещё одно заявление и плату за питание будут удерживать у него из зарплаты.

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Напомним, разбираться с этим вопросом правительству пришлось после того, как в начале года в СМИ появилась информация о том, что в одной из барановичских школ учителям запретили питаться в школьных столовых. В Министерстве образования заявили, что такого не было, а глава ведомства Андрей Иванец разъяснил, что учителя смогут питаться в школьных столовых, но цена за обед для них будет выше, чем для детей.

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Вопрос даже обсуждался в Академии наук Беларуси: во время межведомственного заседания по проблемам питания обсудили, кто из белорусских учителей должен платить за обед в школьных столовых больше других.

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Между тем, вопрос о питании педагогов в учреждениях образования решили также прописать в новой редакции Кодекса об образовании. С марта этого года в Кодексе появилась новая статья «Создание условий для организации питания педагогических и иных работников учреждений образования», на основании которой правительство и разработало новые правила питания учителей в школах.