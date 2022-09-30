Накопительная пенсия, запрет на ловлю рыбы, ПДД. Вот что еще изменится в Беларуси в октябре

Опубликовано: 30.09.2022 08:15 , Обновлено: 29.09.2022

Каждый месяц белорусов ждут важные изменения в жизни, на которые стоит обратить внимание. И октябрь не стал исключением. Например, в очередной раз подорожают сигареты. Также вступят в силу новые правила дорожного движения, которые касаются как автомобилистов и велосипедистов, так и людей на электросамокатах. Рыбакам запретят ловить в определенных местах. А все желающие могут начать копить пенсию по новой схеме. Собрали главное.

Накопительная пенсия

В Беларуси с 1 октября начнет работать новая пенсионная система — накопительная (или, как ее еще называют, программа «3+3»).

Любой работник, которому до пенсии остается не менее трех лет , сможет по желанию откладывать от 1 до 10% своей заработной платы. Кроме того, столько же (но не более 3%) откладывает и работодатель.

Например, вы хотите каждый месяц откладывать 5% от зарплаты. Ваш работодатель добавит еще 3%. То есть, на накопительный счет пойдет 8% от зарплаты.

А если вы решите откладывать 2%, то работодатель тоже добавит 2%. На счет пойдет 4% от зарплаты.

Эти деньги будут храниться на счету государственной страховой компании «Стравита».

Таким образом, при достижении пенсионного возраста, положенная пенсия остается. Но к ней в течение 5 или 10 лет на выбор бонусам будет начисляться ваша накопленная часть.

[info_b]Подробнее можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Вакцинация от гриппа

Также с 1 октября Минздрав пообещал начать прививать белорусов от гриппа. Там сообщили, что будет доступна как российская вакцина «Гриппол Плюс», так и французская «ВаксигрипТетра». При чем, вторая будет платной.

В Минздраве пообещали вакцинировать белорусов от гриппа российской вакциной бесплатно, а французской за деньги

Запрет на ловлю рыбу в местах ее зимовки

С 1 октября по 15 апреля в Беларуси запрещено ловить все виды рыбы в зимовальных ямах. Об этом сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Там объяснили, что рыба, чтобы хорошо пережить зиму, направляется в зимовальные ямы или в более глубокие участки водоемов. Как правило, в них собираются рыбы одного вида и возраста. Например, в огромные стаи скапливаются лещи, карпы, лини. А сом прячется в углубленные места, прижавшись к мягкому илу, и засыпает, иногда шевеля усами.

В это время рыба становится легкодоступной. Поэтому инспекция, чтобы помешать ее массовому вылову, вводит ограничения.

[info_b]Чтобы узнать, где точно нельзя ловить рыбу, можно посмотреть на специальную карту по ссылке.[/info_b]

Снижение ставки на кредиты

Национальный банк Беларуси решил снизить расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые устанавливают процентный потолок по банковским кредитам. Исходя из этого банки должны снизить снизят процентные ставки по некоторым кредитам для физлиц и юрлиц.

На октябрь регулятор снизил ставки с 23,33% до 22,01% для граждан, и с 20,80% до 20,21% для юрлиц. Банки не имеют право выставлять процентные ставки по кредитам выше этих значений.

То есть, ставки кредитов на недвижимость, на приобретение авто, должны снизиться.

Новые правила дорожного движения

С 27 октября вступят в силу существенные изменения в правила дорожного движения. Указ об этом подписали еще в апреле.

Они касаются новых скоростных режимов, обязательного ближнего света для авто, а также велосипедистов и людей на электросамокатах.

Всего изменения расписаны на 22 страницы. Про основные Телеграф писал ранее, их можно почитать по ссылке:

Новость Телеграф

Повышение цен на сигареты

А еще в октябре подорожают некоторые марки и виды сигарет. Некоторые их них — сразу на 60 копеек.

Так, Гродненская табачная фабрика «Неман» поднимает на 60 копеек стоимость Rothmans of London Silve — они будут стоить 3,85 рубля.

На 20 копеек подорожают Kent Switch, Pall Mall Nano Coral, Pall Mall Nano Amber. На 15 копеек — Vogue La Cigarette Menthe, Vogue La Cigarette Lilas, «Магнат», «Минск», «Премьер», Фэст«, Credo, NZ, QUEEN, Portal. На 10 копеек — некоторые сигареты марки NZ.

В свою очередь «Табак-инвест» решил на 20 копеек увеличить стоимость сигарет Winston Compact Ambient Mix, Winston Compact Blue, Winston Compact Flash Mix, MAC, Monte Carlo. На 15 копеек — сигареты Kalipso.

Тем временем «Интер Тобакко» поднял цены почти на все сигареты. Например, на 15 копеек станут дороже , Red Bor White Superslims, Red Bor Silver Superslims. Также подорожают Dove и Red Bor.

«Беларусьторг» же повышает на 20 копеек стоимость Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Coral.

[info_b]Полный список сигарет, на которые с 1 сентября изменятся цены, можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Старт охоты на копытных и пушных животных

С 1 октября по 31 декабря белорусам разрешили охотится на копытных охотничьих животных. Например, на лося, благородного оленя, косулю и кабана.

Загонная охота разрешена только в светлое время суток.

Кроме того, в первую субботу октября (1 октября) начинается осенне-зимний сезон охоты на пушных охотничьих животных — в первую очередь на зайца-русака и зайца-беляка с дипломированными гончими собаками. Позже, в ноябре, этот список дополнится другими животными.

[info_b]Подробнее об условиях можно почитать на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира.[/info_b]

Пересчет «тунеядцев»

Кроме того, в октябре в очередной раз посчитают трудоспособных белорусов, которые не заняты в экономике без уважительных причин, таких как пенсия, декретный отпуск, инвалидность и т.д.

Для того, чтобы вас не приписали к тунеядцам, до 21 октября нужно отправить подтверждающие документы в органы занятости документы (то же нужно делать до 21 января, до 21 апреля и до 21 июля). Иначе таким белорусам придется оплачивать коммунальные услуги по полным тарифам (за собственное жилье).

Кстати, в этот список не попадают люди, которые работают и учатся в странах ЕАЭС — Армении, Казахстане, Кыргызстане, России, и могут это подтвердить.

В ЖКХ назвали категории белорусов, которые будут платить за отопление в 5 раз больше остальных

Начало репетиционного тестирования

Республиканский институт контроля знаний опубликовал график репетиционного тестирования для старшеклассников. Согласному нему, первый этап должен начаться как раз в октябре. Они могут пройти тесты, чтобы подготовится к ЦТ.

Выбрать можно любой из 15 предметов. Прохождение заданий по одному из них стоит 8,2 BYN. | Код предмета | Учебный предмет | Количество заданий | Время выполнения, мин | | --- | --- | --- | --- | | Часть А | Часть B | Всего | | 01 | Русский язык | 18 | 22 | 40 | 120 | | 02 | Белорусский язык | 18 | 22 | 40 | 120 | | 03 | Физика | 10 | 20 | 30 | 210 | | 04 | Математика | 10 | 20 | 30 | 210 | | 05 | Химия | 16 | 22 | 38 | 150 | | 06 | Биология | 16 | 22 | 38 | 120 | | 07 | Английский язык | 18 | 22 | 40 | 120 | | 08 | Немецкий язык | 18 | 22 | 40 | 120 | | 09 | Испанский язык | 18 | 22 | 40 | 120 | | 10 | Французский язык | 18 | 22 | 40 | 120 | | 11 | История Беларуси | 16 | 22 | 38 | 90 | | 12 | Обществоведение | 16 | 22 | 38 | 90 | | 13 | География | 16 | 22 | 38 | 90 | | 14 | Всемирная история (новейшее время) | 16 | 22 | 38 | 90 | | 15 | Китайский язык | 18 | 22 | 40 | 120 |

[info_b]Подробную информацию читайте по ссылке.[/info_b]

В Минске начали включать отопление в квартирах. Вот способы узнать, когда дадут тепло в ваш дом