В Минске начали включать отопление в квартирах. Вот способы узнать, когда дадут тепло в ваш дом

Опубликовано: 28.09.2022 10:01 , Обновлено: 28.09.2022

В Минске 28 сентября начали включать отопление в квартирах, общежитиях, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования, театрах. Об таком решении сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

При этом, там предупредили, что тепло подается не сразу.

«Выход на гидравлический режим работы и отпуск тепловой энергии в соответствии с температурным графиком для жилищного фонда осуществляется в течение 10 календарных дней с момента включения отопления. Этот срок понадобится специалистам, чтобы наладить бесперебойную работу систем», — сообщили чиновники.

В свою очередь официальном телеграм-канале столичного ЖКХ рассказали, где можно посмотреть о планируемой дате включения отопления в конкретном доме.

Первый способ — в телеграм-боте «Моя Республика» (@bel115robot). Для этого нужно нажать на Start, выбрать населенный пункт и добавить адрес. Тогда вам придет информация о дате включения отопления. При этом, фактическая дата включения может не совпадать с заявленной.

Также получить информацию в мобильном приложении «115.бел. Мая Рэспубліка». Его нужно скачать в Google Play Store или App Store, зарегистрироваться, а в профиле пользователя в разделе настроек«Избранные адреса» добавить адрес нужного дома.

Еще один способ — вайбер-чат КУП ЖКХ своего района. Ссылки на них можно найти здесь.

Ранее Телеграф писал, что на портале ЖКХ 115.бел появились даты планового включения отопления в Минске. Согласно им, жилые дома в столице будут подключать с 28 сентября по 2 октября.

Минчанам назвали даты включения отопления, а потом сказали, что это не точно