В ЖКХ назвали категории белорусов, которые будут платить за отопление в 5 раз больше остальных

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Опубликовано: 23.09.2022 07:53 , Обновлено: 23.09.2022

Замминистра ЖКХ Беларуси Геннадий Трубило заявил 22 сентября, что тунеядцы в Беларуси обязаны будут платить за отопление квартир и домов в полном объеме. А это более, чем в 5 раз дороже. Впрочем, не только они.

“За 1 Гкал мы платим по тарифу Br21,75 - это общий тариф на сегодняшний день. Себестоимость этой Гкал порядка Br118, остальное - доплачивает государство”, - заявил Геннадий Трубило в эфире “Беларусь 1”.

Таким образом, основная часть белорусов возмещает только 20% от установленного властями полного тарифа на подогрев и отопление. Но “скидки” в 80% лишены две категории белорусов: “тунеядцы” и некоторые предприниматели, “у которых имеется в собственности несколько жилых помещений, где зарегистрированы предприятия, юридическое лицо”.

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На самом деле, платить “по-полной” за ЖКХ обязали ещё одну категорию белорусов, про которую забыл упомянуть чиновник.

Правительство ещё в марте решило расширить список людей, которые должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги с полным возмещением затрат на их оказание.

В него добавили — собственников жилья, которые выехали из Беларуси с 1 марта 2022 года более чем на 30 дней. Исключение только для тех, кто поехал на лечение (нужны соответствующие документы).

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что С 1 июня в Беларуси вступило в силу поставление Совета Министров № 766. Согласно ему, в стране вводится единый тариф на газ. Из-за этого для одних белорусов цена вырастет на 32%, но для них же летом даже упадет на более, чем 60%. Насколько это утешит?

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