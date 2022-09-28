В Минздраве пообещали вакцинировать белорусов от гриппа российской вакциной бесплатно, а французской за деньги
В Минздраве Беларуси сообщили, что вакцинации против гриппа в стране начнется с 1 октября. И для этого обещают использовать две вакцины: французского и российского производства. Но бесплатной будет только первая и то не всегда.
Однако в ведомстве призвали белорусов уже пойти в поликлиники, так как “Минздрав уже обеспечил все учреждения здравоохранения необходимыми партиями вакцин”.
Вакцинировать в Беларуси будут двумя вакцинами на выбор:
- “Гриппол Плюс” (трехвалентная вакцина), производства Российской Федерации – за счет бюджетных и внебюджетных средств;
- «ВаксигрипТетра» (четырехвалентная вакцина), производства Французской Республики – за счет внебюджетных средств.
В Минздраве заявили, что, в первую очередь, защита от гриппа важна для групп высокого риска заболевания гриппом:
- Детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет;
- Детей от 3-х лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями;
- Лиц в возрасте 65 лет и старше;
- Беременных женщин;
- Медицинских и фармацевтических работников;
- Летей и взрослых, находящихся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;
- Работников государственных органов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения;
- Работников образования, торговли, общественного питания, коммунальной сферы и других.
Ранее Телеграф сообщил, что министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 14 сентября сообщил о росте заболеваемости коронавирусом, гриппом и ори. Но заявил, что медики работают «в спокойном режиме».