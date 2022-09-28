В Минздраве пообещали вакцинировать белорусов от гриппа российской вакциной бесплатно, а французской за деньги

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Опубликовано: 28.09.2022 17:55 , Обновлено: 07.10.2022

В Минздраве Беларуси сообщили, что вакцинации против гриппа в стране начнется с 1 октября. И для этого обещают использовать две вакцины: французского и российского производства. Но бесплатной будет только первая и то не всегда.

Однако в ведомстве призвали белорусов уже пойти в поликлиники, так как “Минздрав уже обеспечил все учреждения здравоохранения необходимыми партиями вакцин”.

Вакцинировать в Беларуси будут двумя вакцинами на выбор:

“Гриппол Плюс” (трехвалентная вакцина), производства Российской Федерации – за счет бюджетных и внебюджетных средств;

(трехвалентная вакцина), производства Российской Федерации – за счет бюджетных и внебюджетных средств; «ВаксигрипТетра» (четырехвалентная вакцина), производства Французской Республики – за счет внебюджетных средств.

В Минздраве заявили, что, в первую очередь, защита от гриппа важна для групп высокого риска заболевания гриппом:

Детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет;

Детей от 3-х лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями;

Лиц в возрасте 65 лет и старше;

Беременных женщин;

Медицинских и фармацевтических работников;

Летей и взрослых, находящихся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;

Работников государственных органов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения;

Работников образования, торговли, общественного питания, коммунальной сферы и других.

Ранее Телеграф сообщил, что министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 14 сентября сообщил о росте заболеваемости коронавирусом, гриппом и ори. Но заявил, что медики работают «в спокойном режиме».

Новость Телеграф