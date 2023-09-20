«На наших глазах творится история» - Синоптики назвали даты «самых аномальных дней» сентября в Беларуси. Что ждать?

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Опубликовано: 20.09.2023 14:40 , Обновлено: 20.09.2023

По прогнозам метеорологов, погода в Беларуси в сентябре 2023 года уникальна: этот месяц, вероятно, станет самым теплым за всю историю метенаблюдений.

«На наших глазах творится история», - написал автор тг-канала о погоде nadvorie. Говоря про предстоящие дни, он отметил, что «Наверное, пятница, 22-е, и суббота, 23-е, будут самыми аномальными днями этого сентября».

На первой карте показан прогноз ECMWF средней температуры слоя воздуха атмосферы от 0 до 5,5 км. На ней видно, как по западной периферии антициклона «В», горячий (тропический) воздух будет поступать в Беларусь с юга Европы. На большей части страны установятся дневные температуры +24..+28° (вторая карта).

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Карта с тг-канала t.me/nadvorie

«По юго-западу и югу Беларуси в субботу я бы не исключал даже и тридцатники», - предположил специалист.

Карта с тг-канала t.me/nadvorie

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По их прогнозам, в четверг, 21 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, слабый. Температура ночью +6..+12 градусов, днем +22..+27°С.

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В пятницу, 22 сентября, погоду будет формировать “периферия антициклона и теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы”. Преимущественно без осадков. Ветер южный, порывистый, днем сильный. Температура ночью +8..+15 градусов, днем +22..+28 °С.

В субботу, 23 сентября , будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а вот утром и днем местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный, порывистый. Температура ночью +10..+18 градусов, днем +22..+28 °С.

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