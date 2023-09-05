В Гомельской области на видео сняли, как по полю пронесся торнадо

🎥 Видео

Опубликовано: 05.09.2023 10:09 , Обновлено: 05.09.2023

На Гомельщине (где-то между Ельском и Наровлей) на днях можно было наблюдать необычное для белорусских широт природное явление - пылевой вихрь, поднявшийся над полем на высоту в десятки метров.

Авторы видео, которые поделились уникальными кадрами с порталом Onliner, рассказали, что таких вихрей на поле заметили несколько, засняли же лишь самый большой из них.

Несмотря на то, что автор видео назвал снятое на видео явление смерчем, правильнее было бы назвать его торнадо. Дело в том, что смерчем метеорологи называют вихрь, сформировавшийся над водной поверхностью, а те, которые формируются над сушей имеют торнадо.

Впрочем, не исключено, что на деле это ни то, ни другое. Как резонно заметили некоторые зрители в комментариях, по видео не видно, достает ли вихрь до облаков, и высказали предположение, что это так называемый “пылевой дьявол”.

В отличие от смерча или торнадо, которые возникают в атмосфере в кучево-дождевых (грозовых) облаках и распространяется вниз к поверхности земли, пылевой (или песчаный) вихрь вихрь, наоборот, возникает у поверхности земли в малооблачную и, как правило, жаркую погоду и поднимается вверх, порой на десятки метров.

Пылевые вихри в Беларуси регистрируют редко, однако, в последнее время они всё чаще стали попадать на видео. Так, этим летом подобный вихрь повредил несколько авто в одном из гаражных кооперативов Рогачёва, а в мае это природное явление можно было наблюдать под Минском, в непосредственной близости от трассы Минск-Могилёв.

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