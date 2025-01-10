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На «Коммунарке» ответили на жалобы белорусов, что конфеты стали «не такие вкусные, как раньше». Что случилось с «Берёзкой» и «Знiчкай»?

На «Коммунарке» ответили на жалобы белорусов, что конфеты стали «не такие вкусные, как раньше». Что случилось с «Берёзкой» и «Знiчкай»?
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Некоторые белорусы жалуются в соцсетях, что конфеты минской фабрики «Коммунарка» (и не только) уже не те. По их словам, и шоколад стал другим, и начинка не такая вкусная. Например, одних покупателей не устроило качество «Берёзки», а других — «Знiчкi». Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь объяснила журналистам Telegraf.news, в чём дело и рассказала, из-за чего приходиться менять рецептуру тех или иных конфет.

“Есть невозможно”

Журналисты Telegraf.news наткнулись на несколько жалоб от белорусов в комментариях к видео “Коммунарки” в TikTok. Причем, по датам видно, что недовольны качеством сладостей некоторые уже несколько лет.

“Знічка” просто отвратная стала”, — поделился один из пользователей соцсети.

“Знічку” и “Березку” даже бесплатно не возьму”, — написал другой.

“Их есть невозможно”, — выразил мнение третий.

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Что ответили на жалобы белорусов в “Коммунарке”?

По словам Анны Козырь, раньше, когда в магазинах было не так много выбора, продукцию раскупали в разы охотнее. Теперь же, чтобы удержать потребителя, на фабрике производят конфеты «разного ценового сегмента». А для того, чтобы сделать их дешевле, приходится заменять одни ингредиенты на другие. Например, в той же «Знiчке» на смену шоколадной глазури пришла кондитерская. Именно это, вероятно, и не ушло от внимания белорусов.

Процесс производства сладостей на фабрике "Коммунарка". Фото Telegraf.news
Процесс производства сладостей на фабрике "Коммунарка". Фото Telegraf.news

[info_b] Чем отличаются кондитерская и шоколадная глазурь?

Как правило, шоколадная глазурь состоит из какао-порошка, сахара и жиров (например, масла какао или растительного масла). По данным Википедии, в ее состав входит не менее 25 % общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 12 % масла какао.

В то же время в кондитерской глазури вместо масла какао используют заменители — лауринового (кокосовое или пальмоядровое масла) или нелауринового (на основе рапсового масла, подсолнечного, соевого и пальмового масел) типа, а также красители и ароматизаторы.

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Процесс производства сладостей на фабрике "Коммунарка". Фото Telegraf.news
Процесс производства сладостей на фабрике "Коммунарка". Фото Telegraf.news

Специалист обратила внимание, что “эти конфеты для тех, кто ставит в приоритет цену, а не качество. Мы стараемся сделать так, чтобы наши сладости были доступны всем”.

“Например, кто бы что ни говорил, но рецептура тех же «Столичных» не менялась с самого начала, а это 60 лет. Сюда же входят «Красная шапочка», «Трюфели», «Минчанка» и «Птичка», — отметила начальник управления по качеству кондитерской фабрики «Коммунарка» Анна Козырь.

Она добавила, что для тех, кто ставит на первое место качество продукта, на фабрике представлен целый ряд конфет из шоколада в натуральной глазури. К ним относятся:

  • «Любимая Алёнка»;
  • «Мишка на поляне»;
  • «Красная шапочка»;
  • «Грильяж в шоколаде»;
  • • «Минчанка» и др.

Почему цены на какао выросли по всему миру?

Процесс производства сладостей на фабрике "Коммунарка". Фото Telegraf.news
Процесс производства сладостей на фабрике "Коммунарка". Фото Telegraf.news

Напомним, еще в начале 2024 года во многих странах значительно увеличились цены на какао-бобы: больше $6 тыс. за тонну продукции. По этой причине мировые компании, которые занимаются выпуском шоколадных изделий, начали уменьшать процентное содержание какао-масла в своей продукции.

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Всему виной сильная засуха, болезни сельскохозяйственных культур и логистические проблемы, с которыми столкнулись производители какао-бобов в Западной Африке, писало агентство Bloomberg.

По прогнозам аналитиков, стоимость какао-бобов будет высокой до второй половины 2025 года. Поэтому потребление шоколада может снизиться до многолетних минимумов.

Ситуация со стоимостью какао-бобов на мировом рынке затронула и Беларусь.

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К слову, по словам генерального директора СОАО «Коммунарка» Сергея Анюховского, в  2024 году “какао-бобы к уровню 2023 года в 3 раза подорожали… Сегодня мы имеем почти 9 тысяч, когда у нас меньше 3 тысяч было в декабре [2023 года]”. Плюс расходы на доставку, и цена вырастает до $12000 за тонну.

Он не стал успокаивать ненужными надеждами главреда Telegraf.news, а вместе с ним и значительную часть белорусов: “Что касается уровня цен, вы спросили, какой должен быть, — как минимум на 20% будет повышение весной [2025 года]”.

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