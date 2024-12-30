Откуда берутся червяки в шоколадных конфетах? На «Коммунарке» ответили, кто виноват и почему личинкам больше нравится ореховый вкус

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Опубликовано: 30.12.2024 11:32 , Обновлено: 13.02.2025

Время от времени в интернете то и дело появляются кадры с червяками в конфетах или шоколаде. Покупатели жалуются, как вообще такое возможно. Ладно, если неприятный сюрприз обнаружит взрослый, а если с «гостем» встретится ребёнок? За официальным разъяснением журналисты Telegraf.news обратились на одну из ведущих кондитерских фабрик Беларуси «Коммунарка».

Например, недавно в Сети появилось видео, в котором показали червя в конфете от “Спартака”.

«Смотрите, какой красивый житель конфеты «Грильяж». Вот он шевелится… Наверное, штук пять из всей кучки нормальные», — сказала автор ролика.

А ранее белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал личинки пищевой моли и на шоколаде от кондитерской фабрики “Коммунарка”

Почему в шоколаде заводятся личинки?

Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь объяснила, что срок жизни личинок составляет около 20 дней. По ее словам, это говорит о том, что заражение, скорее всего, происходит не на фабрике, а в магазине. Между тем ответственность за сохранение качества продукции несут оба: как производитель, так и продавец.

Что касается последнего, то, по словам специалиста, проблема кроется в неправильном хранении. Она отметила, что зачастую в магазинах нарушается «товарное соседство». Это значит, что конфеты кладут в ящики рядом с крупами или, например, орехами. При этом никакая преграда личинкам не страшна: черви могут проесть бобы, скорлупу и многое другое. Исключение составляет лишь металлическая заслонка.

Процесс производства шоколада "Коммунарка". Фото Telegraf.news

Почему чаще всего их находят в конфетах с орехами?

Главный технолог фабрики «Коммунарка» Ирина Мацыгуд объяснила, что даже у личинок есть свои вкусовые предпочтения. Дело в том, что больше всего им нравится ореховый аромат, поэтому и ползут туда, где вкусно пахнет. Однако простой шоколадной конфетой черви также не побрезгуют: в случае, если будет такая возможность, поселятся и там.

Поэтому специалисты ещё раз напомнили: храните сладости вдали от бобовых и круп. А вообще, лучше не хранить, а тут же съедать – так риск появления незваных гостей будет сведён к минимуму.

Где лучше хранить шоколадные конфеты – в холодильнике или шкафу? На «Коммунарке» назвали условия, чтобы они не покрылись налётом

Начальник управления по качеству «Коммунарки» Анна Козырь (слева) и главный технолог Ирина Мацыгуд. Фото Telegraf.news

В каких конфетах “Коммунарки” больше всего орехов ?

батончики «Зарядись»;

конфеты «Грильяж на арахисе»;

конфеты «Беловежская пуща»;

конфеты «Грильяж в шоколаде» и др.

Что произойдет, если случайно съесть шоколад с личинкой?

На “Коммунарке” утверждают, что личинки пищевой моли, которые чаще всего нападают на конфеты, не являются источником инфекций или паразитов.

Однако другие личинки (например, мух) все же могут быть переносчиками сальмонеллы и кишечной палочки. Поэтому если вы случайно съели конфету или другой продукт с червяком, стоит несколько дней внимательно следить за своим здоровьем.

Обязательно обратитесь к врачу при появлении следующих симптомов:

тошнота;

рвота;

диарея;

спазмы в животе;

лихорадка.

Также у некоторых людей может быть аллергия на червей или продукты их жизнедеятельности. Аллергические реакции могут проявляться в виде зуда и крапивницы.

Фото иллюстрационное/ i.iheart.com

Что делать, если обнаружили червяка в конфете?

При обнаружении личинок в конфетах или других продуктах, некоторые белорусы сразу записывают видео в TikTok - и многие производители реагируют на инцидент, проводя проверки на фабрике или в магазинах. Тем не менее есть и другие способы сообщить о проблеме.

Журналистам Telegraf.news во время посещения фабрики “Коммунарка” рассказали, что очень внимательно относятся к жалобам покупателей.

Там заверили, что в каждом случае отправляют специалистов на проверку условий хранения и продажи их конфет в магазинах. Разбираться по каждой жалобе, которых, на самом деле, совсем немного.

Поэтому не бойтесь жаловаться, на сайте “Коммунарки” есть телефоны, по которым всегда можно сообщить не только о червяках.

Кстати, вот инструкция, как правильно действовать, если обнаружили червяка там, где его быть не должно:

Сохраните конфету . Как отметил кондитер Алексей Суворов в своем блоге, это важно, так как она может стать ключевым доказательством при обращении к производителю или в органы контроля качества. Храните упаковку и конфету в чистом и сухом месте до разрешения ситуации. Уведомите производителя. Следующим шагом является обращение к производителю шоколадной конфеты. Найдите контактные данные на упаковке или на сайте компании и свяжитесь с ними, чтобы сообщить о проблеме. Опишите ситуацию, укажите информацию о партии продукта (если она указана на упаковке) и приложите фотографии червяка и упаковки, если это возможно. Обратитесь в контрольные органы. Если производитель не предоставляет удовлетворительного ответа или не реагирует на вашу жалобу, вы можете обратиться в органы контроля качества. Подайте жалобу и предоставьте все необходимые доказательства.

[info_b] Государственный контроль и надзор в области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, материалов и изделий в Беларуси обеспечивают:

Министерство здравоохранения;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия;

Министерство торговли;

Государственный комитет по стандартизации;

Комитет государственного контроля.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news писал, что многие белорусы жалуются, что при покупке конфет на развес нельзя посмотреть, где и когда они сделаны. Ведь берёшь шоколадку или сладости в упаковке — всё чётко: дата изготовления и срок годности указаны чёрным по белому. А что делать с продукцией, которую насыпаешь прямо с витрины? На столичной фабрике «Коммунарка» журналистам Telegraf.news рассказали, как быть в такой ситуации.

Как белорусам узнать срок годности конфет на развес? На фабрике «Коммунарка» раскрыли «секрет»