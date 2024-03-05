Производители начали уменьшать долю какао в шоколадках из-за роста цен. Чем заменили главный ингредиент?

Опубликовано: 05.03.2024 12:59 , Обновлено: 05.03.2024

На фоне резкого роста цен на какао-бобы мировые производители шоколада начали сокращать долю какао-масла в своей продукции или даже заменять его альтернативными ингредиентами. На какие еще ухищрения пошли компании?

В конце февраля значительно увеличились цены на какао-бобы: больше $6 тыс. за тонну продукции. По этой причине мировые компании, которые занимаются выпуском шоколадных изделий, начали уменьшать процентное содержание какао-масла в своей продукции. Об этом написало Bloomberg.

Всему виной сильная засуха, болезни сельскохозяйственных культур и логистические проблемы, с которыми столкнулись производители какао-бобов в Западной Африке.

Чтобы снизить затраты, изготовители заменили подорожавшее какао на арахисовое масло и карамель. А в Британии Nestlé выпустила шоколадные батончики с ароматом лесного ореха, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов. Также теперь шоколадный пончик с глазурью от Hershey’s покрыт шоколадом лишь частично.

Кстати, с 1980 по 2023 год цены на какао в Нью-Йорке не достигали и $3,5 тыс. за тонну, 22 февраля они впервые превысили $6 тыс.

Главный ингредиент

Какао-масло получают из молотых зерен плодов шоколадных деревьев, оно является ключевым компонентом шоколада. К слову, часть изготовителей в целях экономии заменяла какао-масло на пальмовое и ранее.

По прогнозам аналитиков, стоимость какао-бобов будет высокой до второй половины 2025 года. Поэтому потребление шоколада может снизиться до многолетних минимумов.

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