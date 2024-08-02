В Минобразования назвали 5 специальностей с самым высоким проходным баллом на бюджет в белорусских вузах

Опубликовано: 02.08.2024 11:14 , Обновлено: 02.08.2024

В Министерстве образования Беларуси рассказали, на каких специальностях в вузах страны сложились самые высокие проходные баллы в 2024 году на дневную бюджетную форму обучения. Спойлер: все университеты минские.

По информации ведомства, на бюджет абитуриентов приняли 42 белорусских вуза, на “бесплатные” места претендовали 40,7 тыс. человек. Из них зачислили порядка 30 тыс. выпускников.

Как рассказал газете “СБ. Беларусь сегодня” начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов, без вступительных испытаний и вне конкурса вузы приняли 4,3 тыс. человек. Это победители различного уровня олимпиад и конкурсов, медалисты, выпускники вузовских лицеев и не только.

А вот топ специальностей с самым высоким проходным баллом на бюджет:

«мировая экономика», Белорусский государственный университет (БГУ) — 395 ,

, «стоматология», Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ) — 395 ,

, «программная инженерия», Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) — 395 ,

, «экономическая информатика», БГУ — 394 ,

, «прикладная информатика», БГУ — 391 .

Баллы в БГУИР, БНТУ и на “технических” факультетах БГУ

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о проходных баллах на бюджет в БГУИР, Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) и на факультете прикладной математики и информатики (ФПМИ), а также механико-математическом (мехмат) БГУ.

Кроме указанных выше, в БГУ, например, высокие баллы сложились на специальности «информатика» (384), «кибербезопасность» (378) ФПМИ, «компьютерная математика и системный анализ» (364) мехмата. А в БНТУ одни из самых высоких баллов - на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства.

БГУИР, БНТУ и мехмат БГУ назвали баллы на бюджет в 2024 году. Где проходной для «технарей» — 395 из 400?

Баллы в медицинских вузах

Также мы писали о баллах на бюджет в БГМУ, Витебском государственном медицинском университете (ВГМУ), Гомельском государственном медицинском университете (ГГМУ). К примеру, в ВГМУ проходной на “стоматологию” - 390, на “фармацию” - 358.

А в ГГМУ в лидерах оказалась специальность “лечебное дело”: для зачисления туда на бюджет нужно было набрать 344 балла.

Белорусские медицинские вузы назвали баллы на бюджет. Где проходной — 395 из 400?

Баллы в МГЛУ и БГУ

Кроме того, мы сообщали о проходных баллах на бюджет в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) и сравнивали с соответствующими специальностями в БГУ. К примеру, на специальности «переводческое дело (английский язык и второй иностранный)» в инязе проходной составил 366, а на “современные иностранные языки (китайский язык и английский язык)» — 361.

Чтобы стать студентом специальности «переводческое дело» в БГУ, нужно было набрать 357 баллов, а чтобы поступить на «романо-германскую (итальянскую) филологию» – 361.

МГЛУ и БГУ озвучили баллы на бюджет для будущих переводчиков и учителей иностранного. Где проходной — 390 из 400?