«Мужики не обижайтесь» - Лукашенко поручил чиновникам научиться лучше размножать коров

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Опубликовано: 22.09.2023 13:34 , Обновлено: 22.09.2023

В пятницу, 22 сентября, Александр Лукашенко провел пленарное заседание семинара-совещания о развитии животноводства, на котором поручил разработать эффективную технологию воспроизводства крупного рогатого скота.

«Ученые считают, что эффективное воспроизводство может быть при рождении 95 телят на 100 коров», - сказал Лукашенко и отметил, что если в 90-м году в Беларуси этот показатель держался на уровне 90 телят, то в последние годы только 72-75 телят на 100 коров. «Да и тех уберечь не можем. Вот и снижается поголовье», - процитировала Александра Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко выразил недоумение, почему так происходит. «Не знаю, чего не хватает нашим губернаторам. Технологий воспроизводства?” По его словам “в стране создана целая сеть племенной службы под патронатом Минсельхозпрода”. Александр Лукашенко считает, что “новому министру следует скооперироваться с Академией наук, разработать и внедрить эффективную и доступную технологию”.

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“Увеличивайте племенное стадо. Не дело, что до настоящего времени остаются не укомплектованными скотом построенные и реконструированные фермы. Отдельные - уже более 5 лет, - заметил Лукашенко. - Комплексы построили, а 5 лет не можем укомплектовать. Это что такое?”.

Также Александр Лукашенко обратил внимание на еще одну проблему - на падеж скота. «Мужики не обижайтесь. Последний разговор на эту тему. Недопустим падеж скота», - сказал он.

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За невыполнение требований пообещал “разукомплектовать” состав правительства и губернаторов

По информации КГК, в Беларуси недоукомплектовано почти 16 000 скотомест. Лукашенко поручил под персональную ответственность министра сельского хозяйства, правительства и губернаторов, до конца 2023 года укомплектовать фермы и обеспечить прирост молочного стада. При этом он обратил внимание: там должны находиться стада с высокой продуктивностью.

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«Если вы этого не сделаете, если вы не укомплектуете эти комплексы, я вам обещаю, что “разукомплектую” весь состав ваш. Решимости у меня достаточно. Заигрывать я перед вами - никогда не делал этого и не буду, какие бы электоральные перед нами ни стояли, - предупредил Лукашенко. - Потому что похороним страну, скатимся до того, что не 8 миллиардов долларов экспорт - кормить свой народ нечем будет”.

“У вас осталось немного времени, чтобы на эти комплексы укомплектовать и поставить скот”, - заключил Александр Лукашенко.

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