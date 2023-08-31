Будут ли белорусские яблоки зимой в магазинах? В Минсельхозпроде рассказали, как будут бороться с «недостатком лежкоспособных сортов»

Опубликовано: 31.08.2023 09:11 , Обновлено: 17.09.2023

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия признали, что из всего многообразия плодоовощной продукции, закладываемой летом и осенью в стабилизационные фонды страны, быстрее всего заканчиваются белорусские яблоки. Уже несколько лет подряд в межсезонье на прилавках белорусских магазинов остро ощущается их дефицит, и любителям яблок приходится либо отказываться от этого фрукта или переходить на более дорогие импортные варианты. Ждать ли белорусам дефицита отечественных яблок этой зимой?

По словам заместителя начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Татьяны Карбанович, дефицит белорусских яблок отмечается чаще всего в апреле - мае, передает БелТА.

Специалист назвала две основные причины такого дефицита в межсезонье:

недостаток лежкоспособных сортов яблок,

ограниченное количество специально оборудованных хранилищ с регулируемой газовой средой, которая позволяет продлить срок хранения фруктов.

Постепенно решить эту задачу призвана госпрограмма “Аграрный бизнес” на 2021-2025 годы. Ей предусмотрена ежегодная закладка “интенсивных садов”, увеличение площадей плодовых насаждений за счет закладки садов с зимними и позднезимними сортами, на слаборослых подвоях, по уплотненной схеме посадки и внедрением систем капельного полива.

Все эти меры направлены на увеличение урожая отечественных яблок, чтобы обеспечить ими как внутренний рынок, так и пустить часть на экспорт. В настоящее время, по данным ведомства, Беларусь ежегодно экспортирует около 70 тыс. тонн яблок, главным образом - в Россию.

По словам Карбанович, не допустить дефицита отечественных яблок на прилавках белорусских магазинов в грядущем сезоне позволит “тесное взаимодействие производителей яблок и торговли”.

Так, чтобы быстрее заполнить отечественные прилавки белорусским яблоками, ассоциации “Белсадпитомник” направляет оперативную информацию в адрес МАРТ и “Белкоопсоюза”, пояснила специалист. В ней указываются производители яблок и ожидаемые объемы их производства в текущем году.

Совмин запретил ввозить в Беларусь польские яблоки и литовское пиво. Но есть исключение

Напомним, в настоящее время действует запрет правительства на ввоз некоторых видов продовольственной и сельскохозяйственной продукции “из недружественных стран”. Он был введён в качестве контрсанкций против западных стран. Под запрет попали и польские яблоки.

Впрочем, польские поставщики яблок уже перестроились и нашли замену белорусскому рынку. Согласно статистике по экспорту яблок в мае 2023 года, рост поставок произошел за счёт увеличения объемов продаж см Индией и Египтом.

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