«Больше тратим, чем получаем» - Лукашенко объяснил аграриям, где «сеять не надо»

Опубликовано: 01.08.2023 12:07 , Обновлено: 01.08.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа в ходе рабочей поездки по Каменецкому району Брестской области проинспектировал в полях ход уборочной кампании. Он дал ряд поручений аграриям по уборке зерновых и прочим сельхозработам и где рассказал, где, по его мнению, «сеять не надо» вовсе.

В ходе посещения ОАО “Беловежский” президенту доложили о “хороших видах на урожай” по многим сельхозкультурам, несмотря на длительную засуху в мае и июне. Так, кукурузы и сахарной свеклы белорусские аграрии планирую собрать больше, чем в прошлом году, картофельные поля, по их словам, также “в хорошем состоянии”.

Комментируя ход уборочной кампании, заместитель министра сельского хозяйства Владимир Гракун подчеркнул, что “вопросов не возникает” там, где “есть технологии”.

“Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо. Чего сеять и получать 15-20 центнеров с гектара? Мы больше тратим, чем получаем”, - ответил на этого Лукашенко, подчеркнув, что сегодня “без технологии никуда”. При этом он отметил, что тем, кто “нормально” и “технологично” работает, “помогать можно”.

Лукашенко дал “глобальное поручение” аграриям

В Администрации президента также сообщили, что Лукашенко дал ещё одно “глобальное поручение” аграриям - обеспечить замещение импортных сортов отечественными. По его словам, это для сельского хозяйства - “задача номер один” и, по сути, вопрос продовольственной безопасности.

Особое внимание он призвал уделить качеству белорусских семян и их соответствию “высоким требованиям”, чтобы их производителям не приходилось “убеждать руководителя”использовать отечественный посевной материал.

“Он это сам должен видеть”, - подчеркнул Лукашенко.

«Будем ждать дождя» — Брыло рассказал об опасности урожаю в Беларуси

Напомним, что из-за рекордно засушливого начала лета белорусские аграрии переживали за урожай этого года. Об этом в июне рассказывал Игорь Брыло, руководивший тогда министерство сельского хозяйства Беларуси.

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Некоторые белорусские учёные тогда говорили о том, что восстановиться пострадавшим посевам после длительного периода засухи не удастся, и рекомендовали убрать их на зернофураж и готовить поля к севу озимых.

Лукашенко массово сменил министров, директоров и чиновников

Отметим, что вот уже вторую неделю кресло главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия пустует. Лукашенко поручал подобрать новую кандидатуру в течение недели, после того, как 21 июля уволил с этого поста Игоря Брыло и в последствии назначил своим помощником — инспектором по Витебской области.

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