«Вопрос решаемый» - В Минсельхозпроде рассказали, на сколько меньше урожай зерна в этом году

Опубликовано: 28.08.2023 11:12 , Обновлено: 28.08.2023

Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош в эфире белорусского телевидения рассказал, насколько ниже плановых показателей нынешний урожай зерновых в Беларуси. По его словам, закрывать недостачу зерна планируется за счёт поставок из-за границы.

По словам Бартоша, в этом году “белорусский каравай” будет “скромнее на более чем 1 млн тонн”. По состоянию на 27 августа по всей стране уже убрали 94% площадей и намолотили 5,93 млн тонн зерновых. Ещё порядка 1-2 млн тонн планируют получить после завершения уборки кукурузы.

Однако, для создания “подушки безопасности”, по словам Бартоша, придётся дополнительно закупить извне ещё миллион тонн зерна. Такое распоряжение ведомству, по словам его руководителя, уже дал президент.

“Все-таки мы не знаем, каким будет следующий год, поэтому подушка безопасности всегда должна быть”, - заявил министр в эфире ОНТ. Урожайность зерновых ниже прошлогодних показателей глава Минсельхозпрода объяснил небывалой засухой, установившейся с конца весны. По его словам, она для Беларуси стала рекордной за последние 78 лет, при этом для некоторых регионов это, наоборот, оказалось на руку и показатели там были даже выше, чем в 2022 году.

Что касается закупок зерна за рубежом, Бартош отметил некоторые сложности с этим, связанные с введенными рядом европейских стран санкций. При этом, по его словам, белорусские аграрии продолжают торговать с европейскими партнерами.

“Просто та политика, которая сегодня ведется, ограничивает это. Но в любом случае то, что им нужно, мы будем поставлять, что нам нужно – они будут поставлять нам. Да, чуть более сложно, но тем не менее это вопрос решаемый”, – резюмировал он.

Напомним, в конце июля заместитель премьер-министра Леонид Заяц озвучивал более оптимистичные прогнозы по урожаю зерновых. Планировалось, что валовой сбор хлеба составит около 7 млн тонн, кукурузы - 1,6-1,7 млн тонн.

“Если все сложить, у нас получается цифра за 9 млн тонн. Ниже этой цифры опускаться нельзя”, - заявлял тогда вице-премьер.