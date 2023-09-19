Белорусов попросили не трогать "брикеты", которые разбросают самолёты. Как выглядят?

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Опубликовано: 19.09.2023 12:18 , Обновлено: 19.09.2023

Медики обратились к белорусам с просьбой не прикасаться к «брикетам», которые будут разбрасывать с самолетов в Гродненской области.

Это приманки для профилактики бешенства диких животных. Они представляют собой коричневые (или серые) брикеты весом 30 граммов. Внутри находятся ампулы с вакциной.

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Фото с сайта oshmiany.gov.by

Дмитрий Гайда, заместитель главного ветеринарного врача Гродно рассказал, что эти приманки нельзя брать и скармливать домашним животным.

В случае, если все же содержимое капсулы попадет на открытые участки тела, в глаз, рот или нос, их нужно промыть водой, обработать 2%-м раствором питьевой соды и обратиться к врачу, написал “Вечерний Гродно”.

Напомним, ранее Телеграф уже писал, что в Минсельхозе предупредили, что будут разбрасывать по всей Беларуси с самолётов коричневые брикеты для иммунизации диких животных.

«Для этого планируют использовать вакциносодержащие антирабические приманки, которые будут разбрасывать с самолетов, сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода», — сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе предупредили, что будут разбрасывать по всей Беларуси с самолётов коричневые брикеты. Зачем?