"Можно влететь на деньги" - Белорусам пояснили, в какие таблицы смотреть перед посещением лесов

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Опубликовано: 01.07.2024 16:29 , Обновлено: 01.07.2024

Министерство лесного хозяйства в понедельник, 1 июля, ввело полный запрет на посещение лесов в 16 районах Беларуси - 15 в Гомельской области и 1 - в Могилёвской, в остальных районах страны продолжают действовать ограничения на посещение лесов. При этом многие забывают, что эти статусы - не простая формальность, и несоблюдение правил ведомства в этот период сопряжено с серьёзными штрафами. Некоторые белорусы уже убедились в этом на собственном опыте и поспешили поделиться им с другими в соцсетях.

Минлесхоз вводит запрет на посещение леса при IV-V классах пожароопасности. В этом случае белорусам заходить в лес нельзя ни при каких условиях, на что намекает само слово “запрет”, а вот “ограничения” по-прежнему вводит некоторых белорусов в заблуждение. В большинстве случаев люди помнят о том, что в этом случае запрещается разводить в лесу костры, а вот о другом запрете забывают. Между тем, именно при ограничениях вводится запрет на въезд на территорию лесного фонда на транспортных средствах. Отправляясь за грибами и ягодами - что при ограничениях не запрещается - следует помнить об этом нюансе.

Именно на нарушении этого запрета и попались сразу два пользователя соцсети TikTok. Им ничего не оставалось кроме как поделиться собственным опытом общения с лесничими и инспекторами Минлесхоза, чтобы это послужило уроком другим.

Как водителю понять, что заезжать в лес нельзя?

Так, пользовательница видеоплатформы под ником Ostrovskaya_Natasha рассказала о недавнем случае в госзаказнике. Девушка пожаловалась, что на въезде ей не встретился ни один запрещающий знак.

“Как мне, водителю, понять, что мне сюда заезжать нельзя?” - задала вопрос инспектору автор ролика.

На это главный лесничий Логойского лесхоза Максим Мигун разъяснил, что какие-то специальные запрещающие знаки по закону и не обязательны. По его словам, при введении ограничений на посещение леса соктрудники лесхоза опускают шлагбаумы на основных лесных дорогах и даже устанавливают информационные таблички. Однако, это не гарантирует их сохранность от вандалов и несознательных граждан, игнорирующих запреты.

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Поэтому лесничий рекомендовал водителям взять за правило сверяться с интерактивной картой Минлесхоза (её всегда можно посмотреть по ссылке) прежде, чем отправиться в лес. На ней всегда оперативно указано, в каких районах местная администрация (а именно она отвечает за это, ориентируясь на рекомендации лесхозов и МЧС) ввела ограничения, в каких - запреты, а где можно свободно посещать лес.

Незнание этих правил автору ролика стоило “потраченных нервов и двух предупреждений”, а вот при повторном нарушении отделаться профилактической беседой с инспекторов вряд ли получится.

Проезжать по лесу можно, а остановиться нельзя?

В похожую ситуацию недавно попал Tik-Tok-блогер vova.schedrin. Оправившись с другом на рыбалку на Свислочь, они также попали в поле зрения инспектора. Дело в том, что к месту рыбалки мужчины добирались по лесной дороге, на которой, по их словам, как и в предыдущем случае, не было никаких запрещающих табличек или шлагбаумов.

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Однако, как пояснил инспектор, поскольку эта лесная дорога транзитная и соединяет два населённых пункта, проезжать по ней не запрещается даже в период действующих ограничений, а вот останавливаться или сворачивать с неё - нельзя, это уже расценивается как нарушение.

“Перед каждой рыбалкой теперь лучше зайти на сайт Министерства лесного хозяйства и глянуть в таблицу этих самых запретов, нет ли там вашего района. Иначе можно немного влететь на деньги. Или много”, - рекомендовал блогер другим белорусам, исходя из собственного опыта.

Какие штрафы грозят белорусам за нарушения запретов и ограничений в лесу?

Отметим, что несмотря на то, что в обоих случаях нарушителям удалось отделаться лишь устным предупреждением, в Кодексе об административных нарушениях за это предусмотрены штрафы, причём немалые.

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Так, за нарушения запретов и ограничений, белорусам грозит штраф по части 1 статьи 16.21 (Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) — 12 базовых величин (сейчас 480 рублей). А если нарушение запрета на посещение леса приведёт к уничтожению или повреждению лесного массива либо торфяника, штраф может вырасти до 30 базовых (1200 рублей).

Отметим, что по состоянию на 1 июля 2024 года запреты действуют в 15 районах Гомельской области, а также в Могилёвском районе. Впрочем, информацию о запретах и ограничениях Минлесхоз обновляет ежедневно, по мере поступления оперативной информации от районных администраций.

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