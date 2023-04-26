В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.04.2023 13:18 , Обновлено: 26.04.2023

Министерство лесного хозяйства 26 апреля обновило карту запретов и ограничений на посещение лесов в Беларуси. Согласно ей, ограничения действуют в 27 районах, полный запрет — в 11.

Так, леса нельзя посещать в 11 районах Могилевской области. А именно в:

Климовичском; Костюковичском; Краснопольском; Кричевском; Могилевском; Мстиславском; Славгородском; Хотимском; Чаусском; Чериковском; Шкловском.

В свою очередь ограничения на посещение лесов 26 апреля действуют в 13 районах Брестской области, в 1 районе Гомельской, в 2 районах Минской и в 11 районах Гомельской областей.

[info_b]Подробнее можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

В чем разница между ограничением и запретом на посещение лесов?

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, а также их отмене принимают местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами. Это делают исходя из погодных условий — когда жарко, сухо, нет дождей, и пожар может возникнуть от малейшей искры.

Ограничения вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (смотря как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

организовывать и проводить массовые мероприятия.

«При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды», — рассказывал ранее специалист Минского ГПЛХО.

Полный запрет вводят при IV-V классах пожароопасности, район на карте отмечают красным цветом. То есть, в таком случае белорусам заходить в лес нельзя ни при каких условиях.

[info_b]Если вы не уверены, можно ли вам в лес, лучше уточнить эту информацию в вашем лесхозе.[/info_b]

Что делать, если дорога к даче ведет через лес?

В Минлесхозе ответили на вопрос, что делать, если дорога к даче ведет через лес:

«Важно понимать, что запрет распространяется на все дороги кроме дорог общего пользования. Однако многие районные исполнительные комитеты идут навстречу гражданам и исключают отдельные территории из действия запрета, чтобы они смогли добраться до своих населенных пунктов. В таком случае, в целях безопасности граждан, данные участки берутся под особый контроль и патрулируются специалистами государственной лесной охраны. Аналогичная практика распространяется и на сбор грибов и ягод».

Какой наказание грозит за посещение леса во время запрета?

Напомним, за нарушения запретов и ограничений, белорусам грозит штраф по части 1 статьи 16.21 (Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) — 12 базовых величин (сейчас 444 бел.руб.). А по части 2— если произошло уничтожение или повреждение леса либо торфяника — штраф составляет до 30 базовых (1110 бел.руб.).

Кстати, в 2022 году Телеграф писал, что в Пуховичском районе мужчина отправился за грибами, но заблудился. После того, как его спасли МЧС-ники и лесники, мужчине выписали штраф.

Новость Телеграф

А в Сморгонском районе Гродненской области водители заехали в лес и стали нарушителями. Их засекли камеры фотоловушек. Однако вину они признали, поэтому их освободили от административного наказания.

Новость Телеграф