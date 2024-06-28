Белорусов предупредили об усиленных рейдах в лесах. За что грозит тюрьма на три года?

Опубликовано: 28.06.2024 20:05 , Обновлено: 28.06.2024

Специалисты лесных хозяйств объявили "усиленные контрольно-рейдовые мероприятия" в лесах Минской области и предупредили белорусов об административной и уголовной ответственности за нарушения.

Основная цель рейдов - выявить тех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности. В Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО) подчеркнули, что патрулирование организовали на всей территории Минской области, “особое внимание” - популярным местам отдыха.

В частности, представители лесхозов проводят разъяснительные беседы с гражданами о правилах и запретах в пожароопасный сезон. Усиленно патрулировать леса пообещали в течение всего сезона.

Фото: Telegram-канал "Минское ГПЛХО"

В Минском ГПЛХО призвали белорусов ни в коем случае не разжигать костры в лесах в это время. Согласно ст. 16.21 КоАП Беларуси, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение грозит штраф до 12 базовых величин (до 480 рублей).

Если же при нарушении требований произошло уничтожение или повреждение леса либо торфяников, сумма штрафа возрастает до 30 базовых (до 1200 рублей).

«Бизнес-план деградации» — Замминистра лесного хозяйства возмутился работой одного белорусского лесхоза. Что не так?

К слову, за уничтожение или повреждение торфяников в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена и уголовная ответственность. Так, если природе при этом был причинен ущерб в особо крупном размере, то, согласно ст. 270 УК, можно оказаться в тюрьме на срок до трех лет .

А за уничтожение или же повреждение леса при неосторожном обращении с огнем, если при этом природе нанесен ущерб тоже в особо крупном размере, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет (ст. 276 УК).

К слову, не только нарушителей пожарной безопасности можно заметить в белорусских лесах. Ранее Telegraf.news рассказывал, как в заказнике “Налибокский” охотовед и егерь устроили охоту на “подозрительный автомобиль”, который не единожды замечали возле пшеничного поля.

Егерь устроил охоту на «подозрительный автомобиль» в Налибокской пуще. Кто добыча?