В Беларуси горят леса. Минлесхоз ограничил посещение в более чем 70 регионах страны

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Опубликовано: 25.06.2024 19:20 , Обновлено: 25.06.2024

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси сообщили, что во вторник, 25 июня, в стране зафиксировали как минимум 4 возгорания: в Любанском (0,6 га), Пуховичском (без площади), Лельчицком (0,2 га) и Молодечненском (0,3 га) районах. Причины в ведомстве не установили, однако напомнили об ограничениях, которые ввели в более чем 70 районах по всей Республике.

По состоянию на 19:00 вторника, 25 июня, Минлесхоз ввёл ограничения на посещение лесов:

на Гродненщине — в Новогрудском, Кореличском, Вороновском, Дятловском, Ивьевском и Лидском районах;

на Витебщине — в Докшицком, Шарковщинском и Глубокском районах;

на Могилёвщине — везде, кроме Горецкого, Дрибинского, Хотимского и Костюковичского районов;

на Гомельщине — везде;

на Брестчине — в Ганцевичском, Барановичском и Ляховичском районах;

на Минщине — везде.

В Минлесхозе подчеркнули, что белорусам нужно быть максимально аккуратными и соблюдать требования пожарной безопасности при походе в лес.

Карта ограничений и запретов на посещение лесов Минлесхоза Беларуси: красным обозначен полный запрет, жёлтым — ограничения, зелёным — свободное посещение леса

Что нельзя делать при ограничении?

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, а также их отмене принимают местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами. Это делают исходя из погодных условий. Когда жарко, сухо, нет дождей, пожар может возникнуть от малейшей искры.

Ограничения вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен жёлтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах,

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда,

организовывать и проводить массовые мероприятия.

При этом, как объясняли ранее специалисты, при ограничении заходить в лес можно для прогулок, чтобы собрать грибы или ягоды. Если вы не уверены, можно ли вам в лес, лучше уточнить эту информацию в вашем лесхозе.

Ранее Telegraf.news писал, что многие уже открыли сезон шашлыков и походов в лес. Однако, отдыхая на природе, важно не терять контроль и бдительность во время разведения костров, а также помнить, где это можно делать, а где — нельзя. Иначе есть риск получить штраф.

Собираетесь в лес на шашлыки? Не забудьте про это, чтобы не получить штраф 1200 рублей