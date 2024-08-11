Можно ли белорусам жарить шашлыки во дворах многоэтажек? В МЧС назвали 6 обязательных условий

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Опубликовано: 11.08.2024 13:54 , Обновлено: 11.08.2024

Пресс-служба МЧС Беларуси ответила на вопросы белорусов: «можно ли пожарить шашлык на мангале во дворе многоэтажки?». Если вкратце, то ответ - да. Впрочем, не все так просто и белорусам придется выполнить целых 6 условий.

“Законодательством о пожарной безопасности не запрещено разжигать мангал во дворах жилых домов. Но делать это нужно соблюдая определенные правила”, - уточнили в МЧС.

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Там напомнили белорусам такие правила готовки мяса на мангале во дворе многоэтажек:

“Обеспечить непрерывный контроль” за разоженным мангалом. Место для размещения мангала должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности. Пламя и продукты горения не должны попадать на “горючие элементы зданий, сооружений, горючие вещества и материалы”. Белорусы обязаны поставить рядом с мангалом 10-литровое ведро с водой или обычный огнетушитель. Не использовать бензин и другие не специальные жидкости для розжига. После приготовления шашлыка тлеющие угли следует залить водой до полного прекращения тления.

“Главное – следить за искрами, потому что, если поднимется ветер, они могут стать причиной пожара. И если из-за вашего костра будет причинен какой-либо ущерб (загорится скамейка или автомобиль соседа), отвечать придется по всей строгости закона”, - пояснили в МЧС.

Там также напомнили, что все эти правила могут оказаться бесполезными, так как жарить шашлык во дворах могут запретить местные власти и правления кооперативов, товариществ собственников.

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А вот на балконах МЧС готовить мясо на мангалах запретило.

Ранее Telegraf.news писал, что в преддверии сезона в ГУВД Мингорисполкома рассказали, где и на каких пляжах столицы можно отдыхать не только с шашлыком, но и с алкоголем. При этом без риска получить штраф от сотрудников правопорядка.

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Кстати, совсем недавно недалеко от новых домов в Заречном районе Бреста установили самые настоящие мангалы. Радостью всех жителей района поделился пользователь TikTok под ником serg_gris86. И собрал больше трехсот комментариев. Не все однозначно оптимистичные.

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