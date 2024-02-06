«Сразу и опорник рядом открывать» – В Бресте во дворе многоэтажек установили мангалы. Но довольны оказались не все

🎥 Видео

Опубликовано: 06.02.2024 18:29 , Обновлено: 06.02.2024

Недалеко от новых домов в Заречном районе Бреста установили самые настоящие мангалы. Радостью всех жителей района поделился пользователь TikTok под ником serg_gris86. И собрал больше трехсот комментариев. Не все однозначно оптимистичные.

По словам автора видео, после сдачи ближайших домов мангалы были демонтированы, но жильцы смогли добиться того, чтобы их вернули на место.

Большинство комментариев, конечно, одобрительные. Но есть и такие, в которых люди высказали опасения по поводу возможного «контингента» и вероятных проблем у такого рода сооружений.

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Вот несколько характерных откликов:

Круто!

«Молодцы, это круто. Шашлык объединяет!».

«В Турции такое практикуют давно. Ещё бы бассейн…».

«Надо срочно шампура расчехлять, и туда лететь!».

Сомнительно…

«Ставлю на год максимум. Потом сломают, загадят все вокруг. Плюс – это явные точки сборов алкашей».

«Под шашлык крепкие напитки берут, а это административка».

«Распитие алкоголя запрещено на улице. Если только приготовить и домой бежать пить – как вариант…»

«Там будут собираться самые активные и орать полночи, а соседям останется только шум и дым».

«Сразу и опорный пункт милиции рядом открывать!»

Оптимистично

«Если установили, то и инструкция висеть должна и нормы всего, что официально разрешено. И тогда никаких ЧП не случится».

«В таких районах обычно живут хорошие молодые семьи, алкашей тут нет. Поэтому всё культурно будет!».

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