Штраф до 320 рублей. В МВД рассказали, на каких пляжах Минска разрешено пить алкоголь и жарить шашлыки

Опубликовано: 22.04.2024 09:32 , Обновлено: 22.04.2024

В преддверии сезона в ГУВД Мингорисполкома рассказали, где и на каких пляжах столицы можно отдыхать не только с шашлыком, но и с алкоголем. При этом без риска получить штраф от сотрудников правопорядка.

Во-первых, жарить шашлык можно только в специально оборудованном месте. То есть, взять с собой переносной мангал и поставить его, например, в парке Горького, нельзя. Употреблять алкоголь тоже можно, правда не везде. Так, в ведомстве подчеркнули, что распитие спиртных напитков разрешено:

на пляжах в кафе, у которых есть разрешение на торговлю алкоголем;

на террасах, оборудованных столиками.

*“*Во всех остальных случаях распитие запрещено”, — отметили в ГУВД Мингорисполкома, передаёт агентство “Минск-Новости”.

[info_b]Согласно ст. 19 и 24.42 КоАП РБ, за распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрёщенных местах (в том числе на пляже) предусмотрена административная ответственность до 8 базовых величин (320 белорусских рублей). При повторном нарушении составят протокол, а размер штрафа увеличат до 15 базовых (600 рублей). Помимо этого, дело может закончиться административным арестом.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что этим летом плавать и не нарушать закон можно будет лишь в трёх местах столицы. Во всех остальных разрешили загорать, играть в волейбол, и в целом — отдыхать. Но без заплывов. Кроме того, милиционеры поделились информацией о том, как планируют контролировать порядок на общественных пляжах.

В МВД назвали три пляжа в Минске, где разрешат купаться. А куда отправят патрули на скутерах и с дронами?