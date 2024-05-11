Собираетесь в лес на шашлыки? Не забудьте про это, чтобы не получить штраф 1200 рублей

Опубликовано: 11.05.2024 15:30 , Обновлено: 11.05.2024

В этом году весна на удивление выдалась ранняя, а потому многие уже открыли сезон шашлыков и походов в лес. Однако, отдыхая на природе, важно не терять контроль и бдительность во время разведения костров, а также помнить, где это можно делать, а где — нельзя. Иначе есть риск получить штраф. А оно вам надо?

Согласно Лесному кодексу Беларуси, при посещении лесов граждане обязаны соблюдать общие и специфические требования пожарной безопасности. В случае, если кто-то из отдыхающих стал свиделетем пожара, об этом нужно немедленно сообщить лесхозу или МЧС. Наиболее актуальной тема становится в пожароопасный сезон, который обычно длится с марта по октябрь, сообщила “Экономическая газета”. В это время строго запрещено:

оставлять горящие спички, окурки, горячую золу и т.п.;

применять пыжи из бумаги, пакли и других горючих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные легковоспламеняющимися, горючими веществами бумагу, ткань, паклю, вату и т.п.;

заправлять баки машин в неустановленных местах, а также при работающих двигателях;

использовать машины с неисправностями, которые могут привести к вытеканию легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

курить или пользоваться открытым огнём у машин, заправляемых горючим;

выжигать хворост, лесную подстилку, траву и другие лесные горючие материалы;

разводить костры в хвойных лесных насаждениях высотой до 1 метра и насаждениях до 20 лет включительно высотой до 15 метров на участках повреждённых лесных насаждений, торфяниках, в местах рубок и местах с подсохшей травой.

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А вот спокойно разводить костры и наслаждать отдыхом можно, если:

мангал размещается на площадке, окаймлённой минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 метра, а также исключающих повреждение огнём деревьев; есть постоянный контроль за костром и первичные средства пожаротушения (огнетушители, ручной пожарный инструмент, ёмкости с водой).

Что грозит за неправильное разведение лесных костров?

Согласно ст. 16.21 КоАП РБ, если нарушены требования пожарной безопасности в лесах либо запрет на их посещение и при этом не причинён какой-либо ущерб, за это грозит штраф до 12 базовых величин (480 рублей). Если нарушение повлекло повреждение или уничтожение леса, размер штрафа может составить до 30 БВ (1200 рублей).

Статьёй 16.40 КоАП РБ установлена ответственность за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков (корней, нижних частей стеблей, опавших листьев и т.п. остатков от жатвы) либо непринятие мер по **** ликвидации палов на земельных участках – штраф в размере от **** 10 до **** 30 БВ (от 400 до 1200 белорусских рублей).

И, наконец, согласно ст. 16.41 КоАП РБ, штраф за разведение костров в запрещённых местах (за исключением нарушений, о которых сказано выше) может составить до 12 базовых величин (480 рублей).

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