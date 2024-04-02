"Мощный вынос" - Стали известны причины аномальной жары в Беларуси в марте-апреле. Что дальше?

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Опубликовано: 02.04.2024 11:54 , Обновлено: 02.04.2024

Метеорологический ТГ-канал о погоде в Беларуси Nadvorie сообщил, что аномально жаркая погода в конце марта и начале апреля в Республике сложилась по двум причинам.

По [link href=“https://t.me/nadvorie/13680” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] данным [/link] синоптиков, 1 апреля в Витебске среднесуточная температура была на 15 градусов выше нормы. По всей Беларуси было побито много рекордов по этим причинам:

Снег давно растаял, подстилающая поверхность подсохла и прогрелась, т.е. была уже подготовлена.

Мощный вынос теплого воздуха с Сахары, где в свою очередь также стоит рекордная жара (на карте) - на 6-14 градусов выше нормы.

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Ранее Telegraf.news писал, что конец марта выдался жарким не только для белорусов, но и для всех европейцев. Синоптики назвали новые температурные рекорды, которые говорят о том, что это “самое аномальное тепловое событие”, которое когда-либо видела Европа. Похоже, история климата переписана заново.

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Тем временем, синоптики спрогнозировали дожди, грозы и даже мокрый снег в начале апреля в Беларуси. Ожидается похолодание к середине недели. Это следует из прогноза Белгидромета.

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