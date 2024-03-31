Похолодает с +26°С до +2°С? Синоптики предупредили белорусов о контрастных грозовых фронтах с Карпат

Опубликовано: 31.03.2024 18:07 , Обновлено: 31.03.2024

Синоптики спрогнозировали дожди, грозы и даже мокрый снег в начале апреля в Беларуси. Ожидается похолодание к середине недели. Это следует из прогноза Белгидромета.

Понедельник, 1 апреля

В этот день на погоду в Беларуси будет влиять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +8..+14°С , максимальная днем - +20..+26°С .

Вторник, 2 апреля

По данным Белгидромета, ночью страна окажется в поле пониженного атмосферного давления, существенных осадков по стране не ожидается. Утром и днем территория Беларуси будет находиться под влиянием смещающихся с Карпат контрастных фронтальных разделов, которые приведут к кратковременным дождям по большей части страны, в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем во многих районах - сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +9..+14°С , максимальная днем - +19..+25°С , по западу - +13..+18°С .

Среда, 3 апреля

В этот день погодные условия в Беларуси в основном будет определять холодная часть циклона, который смещается с Латвии на Ленинградскую область. По прогнозам специалистов, погода будет облачная с прояснениями. Временами ожидаются осадки (дождь, возможен мокрый снег).

Ветер во многих районах будет сильным порывистым. Похолодает. Температура воздуха минимальная ночью составит +2..+8°С , максимальная днем будет колебаться от +2°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку.

Похолодание в первые дни апреля прогнозирует и синоптик Дмитрий Рябов. «За погоду в стране станет отвечать атмосферный фронт, который начнет вытеснять теплый воздух и откроет путь более прохладным воздушным массам с северо-запада Европы. В большинстве районов дожди”, - рассказал в эфире телеканала ОНТ он.

По прогнозу Рябова, в начале второй половины недели ожидается облачная с прояснениями погода, возможны незначительные осадки.

«В первые выходные апреля – переменная облачность. Без существенных осадков. Влажность до 70%”, – дополнил синоптик.

Ранее Telegraf.news сообщал, что специалисты Белгидромета рассказали об «устойчивой тенденции потепления» климата и объяснили, какие экстремальные погодные явления, связанные с этим процессом, в ближайшие годы станут для Беларуси новой нормой.

Синоптики рассказали, каких экстремальных погодных условий ждать из-за «устойчивого потепления климата» в Беларуси