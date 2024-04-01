"Самое аномальное тепловое событие Европы" — Температура в Беларуси побила рекорд. Сколько ещё погреемся?

Опубликовано: 01.04.2024 08:01 , Обновлено: 01.04.2024

Конец марта выдался жарким не только для белорусов, но и для всех европейцев. Синоптики назвали новые температурные рекорды, которые говорят о том, что это "самое аномальное тепловое событие", которое когда-либо видела Европа. Похоже, история климата переписана заново.

Экстремальные рекорды за всю историю

По словам синоптиков, среднесуточная температура за март побила все мыслимые и немыслимые рекорды: приборы зафиксировали на 27,1°С выше, чем значение предыдущего национального европейского рекорда.

31 марта стал историческим днём для стран Балтии и Беларуси, когда национальные мартовские значения были побиты на 3-4°C:

27,1°C — Лельчицы, предыдущий рекорд — 23,1°C;

25,5°C — Друскининкай, Литва, предыдущий рекорд — 21,8°C;

22,8°C — Скулте, Латвия, предыдущий рекорд — 20,8°;

21,3°C — Валга, Эстония, предыдущий рекорд — 18,9°C.

“Да, ошибки нет, температура воздуха в Беларуси в воскресенье впервые превысила отметку +27°. Получился хороший июньский дёнек”, — пишет Telegram-канал “Надвор’е”.

По состоянию на вечер 31 марта, в Беларуси были побиты абсолютные рекорды, а именно:

Минск +19.9°, предыдущий +18.9° (1990);

Барановичи +21.8°, предыдущий +20.1° (1990);

Бобруйск +21.2°, предыдущий +20.6° (2014);

Брест +23.0°, предыдущий +22.8° (1968);

Пинск +22.9°, предыдущий +22.3° (1974);

Василевичи +22.0°, предыдущий +21.7° (1990).

А что у соседей и по всему миру?

Кроме того, коснулась жара не только Европы, но и всего мира. Так, например, в Северном полушарии самыми высокими температурами стали:

+46,5 °C в Эль-Пухале (Мексика);

+47,2 °C в Виоолсдрифе (Южная Африка).

“Ошеломляющая июльская жара” накрыла и Японию 31 марта. 70 мест побили или сравняли месячный рекорд. В Токио температура достигла +28,1°C, что стало самым жарким мартовским днём с 1876 года. Это почти на +12°C выше нормы и на +3°C выше предыдущего мартовского рекорда.

В Украине рекордная отметка зафиксирована в 29°C. Также наблюдалась “сумасшедшая жара” на севере России: на 24 градуса выше нормы.

Что ожидает белорусов на этой неделе?

По данным Белгидромета, жителей страны ждут дожди, грозы и даже мокрый снег. Кроме того, ожидается похолодание к середине недели.

В понедельник, 1 апреля, на погоду в Беларуси [link href=“https://pogoda.by/information/news/21598” target=“_blank” rel=“noopener”] будет влиять [/link] теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +8..+14°С , максимальная днем — +20..+26°С .

Во вторник, 2 апреля, ночью страна окажется в поле пониженного атмосферного давления, существенных осадков по стране не ожидается. Утром и днем территория Беларуси будет находиться под влиянием смещающихся с Карпат контрастных фронтальных разделов, которые приведут к кратковременным дождям по большей части страны, в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем во многих районах — сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +9..+14°С , максимальная днем — +19..+25°С , по западу — +13..+18°С .

В среду, 3 апреля, погодные условия в Беларуси в основном будет определять холодная часть циклона, который смещается с Латвии на Ленинградскую область. По прогнозам специалистов, погода будет облачная с прояснениями. Временами ожидаются осадки (дождь, возможен мокрый снег).

Ветер во многих районах будет сильным порывистым. Похолодает. Температура воздуха минимальная ночью составит +2..+8°С , максимальная днем будет колебаться от +2°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку.

Похолодает с +26°С до +2°С? Синоптики предупредили белорусов о контрастных грозовых фронтах с Карпат