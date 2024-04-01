До 100 км/ч? Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 2 апреля из-за штормового ветра

Опубликовано: 01.04.2024 16:28 , Обновлено: 01.04.2024

Белгидромет объявил на вторник, 2 апреля, оранжевый уровень опасности в Беларуси. Все дело в сильном ветре на большей части страны. Информацию об этом ведомство разместило на своем сайте.

По прогнозу синоптиков, днем 2 апреля на большей части Беларуси пройдут грозы. Ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с (54-72 км/ч), местами - до 24 м/c (86,4 км/ч).

В Минске днем - усиление ветра порывами 15-20 м/с (54-72 км/ч), вечером - гроза.

По прогнозу модели погоды The Weather Research and Forecasting, ближе к вечеру в восточной части страны ожидается шквал 24–28 м/с (86,4-100,8 км/ч ) при грозах. По шкале Бофорта, это сильный шторм (значительные разрушения строений, деревья вырываются с корнем).

Скриншот: Telegram-канал Nadvorie

Как отметили в Telegram-канале Nadvorie, сильный ветер на территории страны сохранится и в ночь со 2 на 3 апреля. Порывы могут быть до 18 м/с (64,8 км/ч).

Температура воздуха, по прогнозу Белгидромета, минимальная ночью 2 апреля составит +9..+14°С, максимальная днем - в основном +19..+25°С, по западу - +13..+18°С.

На 3 апреля синоптики прогнозировали облачную с прояснениями погоду. Временами будут идти осадки (дождь, возможен мокрый снег). Похолодает. Температура воздуха минимальная ночью составит +2..+8°С, максимальная днем будет колебаться от +2°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку.

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