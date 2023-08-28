«Монстр!» - Под Лоевом рыбаки выловили из Днепра 100-килограммового сома

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Опубликовано: 28.08.2023 17:04 , Обновлено: 10.09.2023

Компания рыбаков на реке Днепр в Лоевском районе словила огромного сома. Когда именно - не уточняется, но видео в тг-канале "Жодино" появилось 27 августа.

«Полчаса борьбы! Короче, больше 100 килограмм», — говорит мужчина, снимающий ролик.

Скриншот с видео

Возможно, с весом рыбаки и ошиблись, но рыба на самом деле большая — длиной примерно в человеческий рост.

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«Антоха, это монстр! Все, давай его отпускай. Пускай плывет. Давай, малыш, давай-давай-давай», — приговаривают они и отпуская сома в воду. Спустя пару секунд рыба зашевелила хвостом и уплыла.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Напомним, в июле Телеграф писал о том, что на Припяти рыбак поймал гигантского сома:

«Вес около 90 кг» — На Припяти рыбак поймал гигантского сома

А на Свислочи рыбак поймал 40-килограмового сома:

Рыбак поймал на Свислочи 40-килограмового сома — «Минут 30 повоевал»

Огромного леща словили прямо в Минске. Где в столице водится такая рыба?