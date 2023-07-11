«Сработал барабашка» - На Немане поймали огромную щуку

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Опубликовано: 11.07.2023 18:06 , Обновлено: 11.07.2023

В реке Неман мужчина выловил рыбу, весом почти 10 килограмм, а ее длинна составила 114 сантиметров.

«Поклёвка — просто «тюк». А после подсечки, даже не сразу понял, что это рыба», — рассказал Newgrodno.byрыбак, поймавший щуку.

Фото с сайта newgrodno.by

По его словам, на то, чтобы достать рыбу из воды, ему потребовалось около 20 минут.

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«Сработала BARABASHKA 4» цвет 201, груз 6 грамм, крючок тройник на стингере, собственного производства», рассказал рыбак о приманке, на которую ему удалось словить щуку.

Фото с сайта newgrodno.by

Фото с сайта newgrodno.by

Фото с сайта newgrodno.by

Что он сделал с уловом, не сообщается. Но под постом в соцсетях рыбака, стоит хэштег «поймал – отпусти».

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