«Сработал барабашка» - На Немане поймали огромную щуку
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В реке Неман мужчина выловил рыбу, весом почти 10 килограмм, а ее длинна составила 114 сантиметров.
«Поклёвка — просто «тюк». А после подсечки, даже не сразу понял, что это рыба», — рассказал Newgrodno.byрыбак, поймавший щуку.
По его словам, на то, чтобы достать рыбу из воды, ему потребовалось около 20 минут.
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«Сработала BARABASHKA 4» цвет 201, груз 6 грамм, крючок тройник на стингере, собственного производства», рассказал рыбак о приманке, на которую ему удалось словить щуку.
Что он сделал с уловом, не сообщается. Но под постом в соцсетях рыбака, стоит хэштег «поймал – отпусти».
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