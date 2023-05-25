Огромного леща словили прямо в Минске. Где в столице водится такая рыба?

Опубликовано: 25.05.2023 14:25 , Обновлено: 10.09.2023

Для того, чтобы улов был удачным, вовсе не обязательно далеко ехать. Так, минчанин словил гигантского леща прямо в городе.

Пенсионер устроил себе рыбалку у Национальной библиотеки. Рыбаки говорят, что обычно там клюет мелкая рыбешка, но не в тот раз, пишетblizko.by.

Жительница Минска рассказала, как стала свидетелем этого события. По ее словам, она прогуливалась возле библиотеки, когда ее окликнул дедушка.

«Посмотрите, что я словил», - сказал он, и показал огромную рыбу.

Мужчина был горд своим уловом и сам предложил его сфотографировать.

Фото Натальи Лисовской, с сайта blizko.by

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