«Вес около 90 кг» - На Припяти рыбак поймал гигантского сома

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Опубликовано: 27.07.2023 18:56 , Обновлено: 10.09.2023

В тематической группе во «ВКонтакте» «Рыбалка в Бресте» появился пост об удачном улове: на Припяти рыбаки поймали гигантского сома.

Сообщение сопровождается фото, на котором двое мужчин с держат в руках сома.

«Сработал барабашка» — На Немане поймали огромную щуку

«На Припяти пойман гигантский сом. Для Беларуси почти рекорд. Или рекорд? Вес около 90 кг», — так подписал снимок автор.

Напомним, ранее Телеграф писал, что огромного леща словили прямо в Минске:

Огромного леща словили прямо в Минске. Где в столице водится такая рыба?

А на Свислочи рыбак поймал 40-килограмового сома:

Рыбак поймал на Свислочи 40-килограмового сома — «Минут 30 повоевал»