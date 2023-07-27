«Вес около 90 кг» - На Припяти рыбак поймал гигантского сома
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В тематической группе во «ВКонтакте» «Рыбалка в Бресте» появился пост об удачном улове: на Припяти рыбаки поймали гигантского сома.
Сообщение сопровождается фото, на котором двое мужчин с держат в руках сома.
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«На Припяти пойман гигантский сом. Для Беларуси почти рекорд. Или рекорд? Вес около 90 кг», — так подписал снимок автор.
Напомним, ранее Телеграф писал, что огромного леща словили прямо в Минске:
Огромного леща словили прямо в Минске. Где в столице водится такая рыба?
А на Свислочи рыбак поймал 40-килограмового сома:
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