Рыбак поймал на Свислочи 40-килограмового сома — «Минут 30 повоевал»

Опубликовано: 17.02.2023 09:38 , Обновлено: 10.09.2023

На Свислочи возле деревни Лапичи Могилевской области рыбак Виталий Дубовик смог выловить огромного сома весом в 40 кг и ростом в 180 см. Фотографиями с рыбой-гигантом он поделился в Instagram.

«Взял автограф у Пацана ????», — подписал он эффектные кадры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

[link href=“https://www.instagram.com/p/CopyYkLrPp-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Виталий Дубовик Рыбалка Хобби (@emotional_fishing) [/link]

Многие пользователи в комментариях улов оценили: «Был бы у меня такой сом, я б, может, и не женился бы никогда», «Мощно», «Просто нет слов ???» и так далее.

Позже Виталий рассказал изданию Onliner, что выловить сома было непросто: «Минут 30 с ним повоевал и вытянул на берег». А вот другой рыбы больше не нашел.

К слову, сома рыбак отпустил в Свислочь. Ведь с 1 ноября по 31 марта в Беларуси действует запрет на его ловлю.