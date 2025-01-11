Минздрав Беларуси предложил бесплатно страховать здоровье и имущество врачей и их близких

Опубликовано: 11.01.2025 13:26 , Обновлено: 11.01.2025

Министерство здравоохранения предложило ввести бесплатное обязательное государственное страхование для врачей и их близких. За счёт средств республиканского бюджета ведомство предложило страховать не только жизнь и здоровье, но и имущество медицинских работников государственных организаций, а также их близких.

Обязательная страховка для врачей

Такое предложение содержится в обосновании к проекту новой редакции Кодекса Республики Беларусь о здравоохранении, которую вынесли на общественное обсуждение. Текст нового кодекса разместили на Правовом форуме, где можно внести свои предложения по законопроекту до 1 февраля.

Журналисты Telegraf.news изучили сам законопроект и его обоснование от профильного министерства и выяснили, что ещё может измениться в сфере здравоохранения в Беларуси, если документ будет принят в предложенном виде.

Что касается обязательного страхования медработников, то в случае принятия законопроекта оно будет распространяться на следующие случаи:

преступное посягательство на жизнь или здоровье медработников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности,

уничтожение или повреждение имущества, принадлежащее медработникам или их близким.

Авторы законопроекта отмечают, что для этого потребуется дополнительное финансирование из средств республиканского бюджета, на что Совмину придётся взять предварительное согласие главы государства.

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Из других значимых изменений, предложенных Минздравом, журналисты Telegraf.news отметили расширение прав пациента , закреплённых в Кодексе. Им, в частности, предложили на законодательном уровне разрешить фотографировать медицинские документы (например, записи в собственной медкарте или отдельные заключения врачей) при ознакомлении с ними в организации здравоохранения.

Запрет на продажу лекарств и новшества по абортам

Также в новой редакции Кодекса Минздрав предложил некоторые изменения в положении и праве женщины на аборт . В действующей редакции закона указано, что его в Беларуси могут делать “по согласию” женщины, однако такая формулировка ведомство не устраивает.

“Она не в полной мере соответствует требованиям о непосредственном волеизъявлении женщины относительно искусственного прерывания беременности”, - пояснили в Минздраве и предложили заменить слова “по согласию” словами “по желанию”.

В остальном же условия для аборта предложили оставить неизменными - его можно делать только в организациях здравоохранения после консультации с врачом-специалистом (в случае с несовершеннолетними - при наличии письменного согласия её законного представителя) на сроке не более 12 недель.

Также Минздрав предложил ввести запрет на принудительное медицинское освидетельствование на ВИЧ (для “снижение стигмы и дискриминации в отношении лиц с социально опасными заболеваниям”), а также на продажу лекарств детям до 14 лет (для профилактики суицидального поведения, злоупотребления или самолечения).

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Новые программы ЭКО для белорусов

Кроме того, новая редакция кодекса предполагает расширение области применения вспомогательных репродуктивных технологий. Минздрав предложил расширить перечень разрешённых видов таких технологий с 3 до 7. Так, помимо суррогатного материнства, искусственной инсеминации и традиционного экстракорпорального оплодотворения ( ЭКО ) впервые предложили включить в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях криоконсервацию половых клеток и эмбрионов.

Саму же программу ЭКО ведомство предложило на законодательном уровне разделить на 4 вида:

базовая программа-минимум (именно её используют в большинстве случаев);

ЭКО с инъекцией сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки (используют при мужском бесплодии);

ЭКО с использованием донорских яйцеклеток;

ЭКО с использованием донорских сперматозоидов.

Два последних вида для Беларуси новые, они стали доступны после создания в Беларуси банка донорских половых клеток.

Ранее Telegraf.news рассказал, что прошлой осенью министр здравоохранения Александр Ходжаев заявил, что его ведомство выступило с инициативой рассмотреть возможность увеличения количества бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения в Беларуси. Сегодня у граждан страны есть лишь одна попытка зачать ребёнка с помощью ЭКО за счёт государства.

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Между тем, прошлым летом Минздрав изменил некоторые правила для проведения экстракорпорального оплодотворения. В частности, среди противопоказаний к ЭКО теперь значатся ожирение второй степени и наличие у женщины пересаженных органов или тканей.

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