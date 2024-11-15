Глава Минздрава предложил давать белорусам две бесплатные попытки ЭКО

Опубликовано: 15.11.2024 07:57 , Обновлено: 15.11.2024

Министр здравоохранения Александр Ходжаев 14 ноября заявил, что его ведомство выступает с инициативой рассмотреть возможность увеличения количества бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения в Беларуси. Сегодня у граждан страны есть лишь одна попытка зачать ребёнка с помощью ЭКО за счёт государства.

Выступая на XI съезде педиатров и II Перинатальном конгрессе Беларуси в Белорусском государственном медицинском университете, Ходжаев предложил дать белорусским женщинам “второй шанс стать матерью” и предоставить возможность сделать и вторую попытку ЭКО за счёт государственных средств, если первая оказалась безрезультативной.

[info_b]С 2021 года гражданкам Беларуси при наличии показаний могут сделать одну попытку ЭКО бесплатно. Если беременность не наступила, пары могут попробовать ещё раз, но уже на платной основе. В государственных учреждениях процедура обойдётся в пределах 6 тысяч белорусских рублей, в коммерческих — дороже.[/info_b]

Как скоро белорусские пары смогут получить вторую попытку бесплатного экстракорпорального оплодотворения, Хаджаев не уточнил.

По словам главы Минздрава, за три года работы госпрограммы ЭКО, из республиканского бюджета на эти цели было выделено уже порядка 17 млн рублей, передало госагентство БЕЛТА.

Ходжаев отметил, что сейчас пациентам, делающим ЭКО, в качестве финансовой помощи также предоставляется льготный кредит.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом этого года Министерство здравоохранения Беларуси изменило некоторые правила для проведения экстракорпорального оплодотворения. В частности, среди противопоказаний к ЭКО теперь значатся ожирение второй степени и наличие у женщины пересаженных органов или тканей.

Минздрав запретил делать ЭКО белорускам с лишним весом и пересадкой органов