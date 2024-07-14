Минздрав запретил делать ЭКО белорускам с лишним весом и пересадкой органов

Опубликовано: 14.07.2024 07:38 , Обновлено: 14.07.2024

Министерство здравоохранения Беларуси изменило некоторые правила для проведения экстракорпорального оплодотворения. В частности, среди противопоказаний к ЭКО теперь значатся ожирение второй степени и наличие у женщины пересаженных органов или тканей. Соответствующее постановление Минздрава опубликовали в субботу, 13 июля, на Национальном правовом Интернет-портале.

В обновлённый перечень медицинских противопоказаний к ЭКО Минздрав добавил ожирение второй степени и более. Другими словами, если индекс массы тела превышает допустимую норму, в применении вспомогательных репродуктивных технологий теперь откажут. Рассчитать ИМТ довольно просто: для этого нужно знать свой рост и вес.

Ещё одним противопоказанием к ЭКО стало наличие у женщины трансплантированных органов и тканей. Кроме того, теперь при прохождении медосмотра белоруска обязательно должна пройти врача-психиатра-нарколога. Срок годности консультации – 1 год.

[info_b]В 2021 году Александр Лукашенко подписал указ, который позволяет при наличии показаний сделать одну попытку ЭКО бесплатно. Если беременность не наступила, пары могут попробовать ещё раз, но уже на платной основе. В государственных учреждениях процедура обойдётся в пределах 6 тысяч белорусских рублей, в коммерческих — дороже.[/info_b]

*“*Воспользоваться шансом могут исключительно супружеские пары, имеющие белорусское гражданство. При этом женщина должна быть не старше 40 лет. Процедуру делают только по медицинским показаниям. За собственные денежные средства ЭКО доступно также женщинам до 50 лет”, — отметила ранее заведующая женской консультацией Минского областного роддома Тамара Бородич.

Также Минздрав обновил одно из показаний к применению ЭКО. Ранее это было «Бесплодие, не поддающееся лечению другими методами или вероятность преодоления которого с помощью вспомогательных репродуктивных технологий выше, чем при применении других методов лечения». Теперь в документе значится следующее: «Бесплодие, не поддающееся лечению другими методами или вероятность преодоления которого с помощью вспомогательных репродуктивных технологий выше, чем при применении других методов лечения, в течение 1 года у женщин в возрасте до 35 лет или 6 месяцев у женщин в возрасте 35 лет и старше».

Ранее Telegraf.news писал, что главный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай рассказала о расширении перечня обязательных прививок для детей. По её словам, документы находятся на финальной стадии, после чего их передадут на утверждение в правительство. Ожидается, что Национальный календарь прививок пополнится ещё тремя.

Минздрав предложил ввести 3 обязательные прививки для белорусов. От чего?