В Беларуси ввели "вмененное страхование" и разрешили госорганизациям оформлять страховки у частников

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Опубликовано: 06.01.2024 10:00 , Обновлено: 06.01.2024

В Беларуси на ряду с обязательным и добровольным страхованием вводится третий вид - "вмененное страхование". Порядок его проведения регламентирован в Законе "О страховой деятельности", который на днях подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Администрации президента рассказали, что новым законом государственным организациям также предоставили возможность заключать договоры добровольного страхования с частными страховщиками, а государственным страховым организациям разрешили размещать средства страховых резервов и собственные средства в частных банках. При этом правительство имеет право установить лимиты на такие размещения и регламентировать его порядок.

При этом авторы документа прописали ряд ограничений “для снижения рисков возможных злоупотреблений использования страхования жизни” (в том числе страхования дополнительной пенсии), которое порой используют для обхода действующих ограничений по размерам выплат и минимизации отчислений в Фонд соцзащиты населения.

Что такое “вмененное страхование”?

[info_b]Вмененный вид страхования — обязательное страхование, при котором требование об обязательном страховании, виды и минимальные условия страхования устанавливаются законом. Главной особенностью такого страхования, в частности, является наличие типовых форм редакций договоров страхования. Вмененное страхование подразумевает соцнаправленность и призвано защитить население в случае происшествий путем выплаты компенсации пострадавшим. [/info_b]

На этапе законопроекта белорусские депутаты поясняли, что “вмененное страхование” в Беларуси будет предполагать обязательное наличие страховки для осуществления некоторых видов деятельности. Так,член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Светлана Бартош в интервью газете “Рэспублiка” в октябре 2023 года сообщила, что вмененное страхование будет введено вместо обязательного для следующих случаев:

страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;

страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риелторскую деятельность, за причинение вреда, связанного с ее осуществлением;

страхование гражданской ответственности антикризисных управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности.

Ранее Телеграф сообщил, что условия вмененного страхования и тарифы, по словам авторов законопроекта, будут определяться самими страховщиками.

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