Доступнее и безопаснее ЭКО? В Перу родился первый в мире ребёнок из искусственно выращенной яйцеклетки

Опубликовано: 18.12.2024 14:18 , Обновлено: 18.12.2024

В столице Перу Лиме родился первый в мире ребёнок, зачатый при помощи инновационной технологии Fertilo с использованием стволовых клеток, которые помогают эмбриону созревать вне организма. По словам авторов разработки, новый метод быстрее, безопаснее и доступнее, чем обычное ЭКО.

С момента рождения первого в мире «ребёнка из пробирки» в 1978 году экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) помогло миллионам людей по всему миру преодолеть проблемы с бесплодием и стать родителями. Однако несмотря на успешность процедуры, она имеет свои недостатки.

Новая технология фертильности (фертильность — способность отдельного человека или пары к воспроизводству потомства естественным путём), разработанная американской компанией Gameto, является альтернативой традиционному ЭКО и, по словам учёных, имеет меньше недостатков.

«Преодолевая основные проблемы традиционного ЭКО, такие как длительные циклы лечения и существенные побочные эффекты, Fertilo обеспечивает потенциально более быстрое, безопасное и доступное решение для семей. Эта веха знаменует собой поворотный момент в репродуктивном здоровье», — отметила генеральный директор и соучредитель компании Gameto, доктор Дина Раденкович.

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В чём недостатки традиционного ЭКО?

Она объяснила, что при традиционном ЭКО зрелые яйцеклетки извлекаются из яичников женщины и оплодотворяются спермой в специальных условиях. После того, как эмбрион находится около 5 дней в защищённой лабораторной среде, его переносят в матку в надежде на наступление беременности.

Но это только конечная часть процесса. Перед сбором яйцеклеток яичники стимулируются для выработки куда большего количества яйцеклеток, чем обычно. Это происходит путём введения одной или двух гормональных инъекций в день (иногда их количество вовсе возрастает до 90 за полный цикл лечения, который занимает около 3-4 недель).

“У ЭКО есть некоторые недостатки. Самый главный — нет никаких гарантий”, — продолжила доктор Раденкович. Она добавила, что при этом существует риск многоплодной беременности, что также несёт свои риски. Кроме того, необходимые инъекции гормонов могут вызвать синдром гиперстимуляции яичников, при котором они становятся опухшими и болезненными, передал научный журнал New Atlas.

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В чём преимущество новой технологии?

Процедура Fertilo отличается от традиционного ЭКО, поскольку она использует поддерживающие клетки яичников (OSC), полученные из человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), и совместно культивирует их с незрелой яйцеклеткой, чтобы имитировать естественный процесс их созревания в лаборатории.

Исследование 2023 года показало, что этот метод значительно улучшил созревание яйцеклеток и формирование эмбрионов. Компания Gameto утверждает, что процедура Fertilo позволяет избежать 80% инъекций гормонов, которые требуются при традиционном ЭКО, и сокращает продолжительность цикла лечения всего до 3 дней.

«Новый метод был предпочтительным вариантом по сравнению с традиционными подходами. Он облегчил моё состояние, а также эмоциональное бремя от многочисленных гормональных инъекций. Я глубоко благодарна врачам за их заботу и преданность делу, благодаря которым моя мечта о семье стала реальностью», — рассказала мать первого в мире ребёнка, родившегося благодаря инновационной разработке.

Ранее Telegraf.news писал, что министр здравоохранения Александр Ходжаев 14 ноября заявил, что его ведомство выступает с инициативой рассмотреть возможность увеличения количества бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения в Беларуси. Напомним, сегодня у граждан страны есть лишь одна попытка зачать ребёнка с помощью ЭКО за счёт государства.

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