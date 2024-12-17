Штраф - до 1200 рублей. Гослесохрана начала 23-дневные рейды по лесам Минщины и не только. Где камеры?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.12.2024 17:51 , Обновлено: 17.12.2024

В Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО) сообщили, что в период с 16 декабря по 7 января государственную лесную охрану Минской области перевели на "усиленный режим работы". Он предусматривает в том числе рейды по зеленому фонду и дежурство возле автодорог.

“Главная цель мероприятий - контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории лесного фонда, в частности пресечение незаконной порубки новогодних деревьев”, - рассказали в Минском ГПЛХО.

По их информации, мобильные группы чаще всего будут отрабатывать места произрастания хвойных молодняков. Кроме того, посты лесной охраны для дежурства пообещали организовать на съездах вдоль автотрасс и около населенных пунктов, [link href=“https://belta.by/regions/view/ohrana-v-dejstvii-bolee-300-fotolovushek-ustanovleno-v-lesnyh-ugodjjah-minskoj-oblasti-683403-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] госагентство БелТА.

А помогать сотрудникам Гослесохраны будут технические средства: там, где растет молодняк сосен и елей, установили больше 300 камер фото- и видеофиксации, рассказали в Минском ГПЛХО.

Этот копеечный способ позволит живой новогодней ёлке простоять до февраля. Что сделать сразу после покупки?

Какие штрафы за незаконную рубку елей?

Лесоводы напомнили, что, согласно ч. 1 ст. 16.17 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за незаконную рубку деревьев в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах можно получить штраф в размере от 5 до 30 базовых величин (от 200 до 1200 рублей). Это для физлиц, а для индивидуальных предпринимателей – от 20 до 200 базовых (от 800 до 8000 рублей), для юрлиц - от 50 до 300 БВ (от 2000 до 12 тыс. рублей).

Если же это правонарушение совершили в эксплуатационных лесах, то штраф для физлица - до 20 базовых (до 800 рублей), для ИП - от 10 до 100 (от 400 до 4000 рублей), для юрлица - от 20 до 200 (от 800 до 8000 рублей).

[info_b]В состав эксплуатационных лесов входят леса, не вошедшие в состав природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесов.[/info_b]

В каком случае белорусам нужно согласовывать установку ёлки? Адвокат объяснила

Кроме штрафа, нарушитель должен будет оплатить нанесенный ущерб в размере стоимости добытого дерева.

Кстати, как писал ранее Telegraf.news, если незаконная рубка деревьев привела к причинению ущерба в особо крупном размере, то можно оказаться в тюрьме на срок до пяти лет (если правонарушение совершили в эксплуатационных лесах; ч. 2 ст. 277 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] УК [/link] Беларуси).

Сколько придётся заплатить за незаконно срубленную ёлку? В Новогрудском лесхозе назвали размер штрафа