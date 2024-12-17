Как поставить ёлку "без ёлки"? Эти 5 креативных идей спасут праздничное настроение, когда искусственная или живая - не вариант

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Опубликовано: 17.12.2024 18:22 , Обновлено: 17.12.2024

Кажется, что Новый год — не праздник, если в доме нет ёлки. Однако по тем или иным причинам лесной красавице может не найтись места в жилище. Но даже если нет желания или возможности ставить настоящую или искусственную ёлку, всегда можно найти креативное и часто очень простое решение для её образного присутствия. Мы собрали для вас топ-5 идей, как «поставить ёлку» без ёлки, чтобы вы не потеряли новогоднее настроение.

Живописная и ароматная ёлка — желанная гостья во многих домах и квартирах, но далеко не все решаются её поставить. Иногда этому препятствуют очень маленькие дети или животные, которые присутствуют в доме и могут ненароком повалить дерево. Бывает, что Новый год приходится встречать в стенах общежития или в заставленном жилище, где ёлочке просто не находится выгодного места.

Кто-то в таких случаях предпочитает обзавестись маленькой (или большой) искусственной елью, но и такой вариант далеко не всем по нраву. Одни могут страдать от аллергии на материалы, из которых изготавливаются такие деревца, или от пыли, которая имеет свойство в большом количестве на них оседать. Другие же просто не приемлют ненастоящие ели.

Как бы то ни было, вы всегда можете привнести праздничную атмосферу как без настоящей, так и без классической искусственной ёлки. Достаточно лишь проявить немного креатива и подсмотреть некоторые идеи.

Ёлка-штора

Обилием идей, как создать необычную ёлку, как водится, пестрит TikTok.

Так в соцсети завирусилось видео с ёлкой в виде шторы. Это простой способ обзавестись ёлкой, не занимая никакого пространства. Такая “ель” никогда не осыпется, и, как пошутили пользователи в комментариях, “будет стоять от стирки до стирки”. Ну и, конечно же, она не будет так интересна котам и детям, как настоящая. Зато вам непременно подприт то самое ощущение уюта.

Ёлка в виде панно обойдётся по цене от 40 до 80 белорусских рублей. Возможно не так дёшево, зато долговечно.

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Ёлка-панно

Если вариант со шторой вам не нравится, то можно использовать простой и более бюджетный вариант— сделать ёлку на стене.

Вы можете изобразить её при помощи крючков либо булавок и мишуры. Украсьте получившуюся ёлку огоньками и игрушками, и праздничное настроение обеспечено.

Вы можете выбрать для такой ёлочки любой участок стены либо внешний, или внутренний угол в квартире. Этот вариант также может прекрасно вписаться в интерьер офиса или рабочего кабинета. Простой способ прибавит рождественского настроения.

Варианты ёлочек-панно. Фото из открытых источников

К слову, в вопросе сооружения ёлки-панно можно использовать самые разные материалы и подходы. Так, можно выложить ёлочку из гирлянды и шаров либо немного заморочиться и сделать её из нарезанных пластиковых сантехнических труб.

А как насчёт того, чтобы создать панно из фотографий, собранных за год? Такая ёлочка будет по-особенному согревать сердце и станет местом притяжения глаз каждого, кто её увидит.

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Ёлка из книг

Варианты книжных ёлочек. Фото из открытых источников

Если у вас дома найдётся несколько десятков книг, то этого будет достаточно для создания оригинальной и стильной ёлки. Просто используйте их более предпочтительным способом: разместите на полке в виде ёлочки, выложите формой ёлки или сложите стопку раскрытых книг ёлочкой. Украсьте получившийся арт-объект гирляндами, мишурой и игрушками по желанию. Не сдерживайте своё воображение.

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Левитирующая ёлка

Ёлка, которую несложно смастерить и не жалко потерять. Такую идею предложил один из пользователей TikTok. Вам понадобятся шпагат или леска и несколько картонных коробок разного размера. Из картона нужно вырезать колечки, которые следует скрепить в виде разворачивающейся ёлочки. Получившуюся конструкцию останется только украсить на свой вкус.

https://www.tiktok.com/@theenticestudio/video/7445076432369241366?_r=1&_t=8sI5Lxe0NS2

Такую ёлочку можно сделать любого размера и подвесить на любую высоту, что обезопасит её от посягательств кошки и ползающих малышей. Кроме того, её дальнейшее хранение не займёт много места. Берите идею на вооружение.

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Ёлка из коробок

Если вы недавно переехали или у вас просто много коробок дома, то их может быть достаточно, чтобы создать простую ёлку. Немного воображения и упаковочной бумаги — и ваша ёлка достойна места в музее искусств.

https://www.tiktok.com/@beng0110/video/7304126952141622570?q=homemade%20Christmas%20tree&t=1734446374215

Кстати, коробок совсем необязательно должно быть много. Достаточно крепкого каркаса и четырёх коробочек, и у вас уже есть основа для ёлки из подарков.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в декабре новогодние ярмарки спешно заполняются пушистыми новогодними ёлочками самых разных сортов и размеров. Установить такое деревце в праздник предпочитают многие, ведь аромат настоящей ёлки нельзя ничем заменить. Однако к огорчению её обладателей настоящая ёлочка часто быстро осыпается, не успевая простоять все новогодние праздники. К счастью, есть простой бабушкин трюк, который позволит деревцу стоять и не осыпаться на несколько недель дольше. Рассказываем, как выбрать ёлку на базаре и сделать так, чтобы она простояла максимально долго.

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