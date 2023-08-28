Минобразования предложило белорусам жаловаться на ошибки в учебниках, а самого внимательного пообещали поощрить

Опубликовано: 28.08.2023 16:35 , Обновлено: 28.08.2023

Министерство образования Беларуси предложило сообщать об ошибках и неточностях в школьных учебниках. Сделать это можно через специальную электронную форму.

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Чтобы указать на ошибку или неточность, надо зайти на Национальный образовательный портал и заполнить эту электронную форму.

Также можно написать и в том случае, если вы считаете, что отдельный момент изложен плохо и непонятно. Поступившие замечания пообещали проанализировать.

«Понятно, что качество учебника должен оценивать специалист, но и мнение обычных людей здесь важно», - отметили в министерстве.

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А того, кто найдет больше всего ошибок в учебнике, пообещали поощрить. Как именно – в ведомстве не уточнили.

Несколько дней назад КГК давал белорусам три дня, чтобы пожаловаться на цены при подготовке детей к школе.

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