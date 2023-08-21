КГК дал белорусам три дня, чтобы пожаловаться на цены при подготовке детей к школе

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Опубликовано: 21.08.2023 10:25 , Обновлено: 21.08.2023

Комитет госконтроля предложил белорусам пожаловаться на случаи, когда, по их мнению, цены на школьную продукцию завышены, и по поводу других проблем, связанных со сбором детей к школе. Рассказать об этом предлагают в течение трех дней.

КГК дал белорусам три дня, чтобы пожаловаться на неинтересные учебники

С 22 по 24 августа Комитет государственного контроля открыл для этого «горячую» линию. Позвонив на короткий номер 191 можно сообщить:

о доступности цен на школьные товары;

о других проблемах, возникающих при сборе детей в школу или с приобретением необходимых товаров;

Когда белорусские школьники уйдут на каникулы в 2023/2024 учебном году? Минобразования озвучило график

об отсутствии в продаже необходимого ассортимента товаров для детей дошкольного и школьного возраста;

о качестве продукции.

Звонить можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МАРТ посчитали стоимость полного набора белорусского школьника:

До 900 рублей. В МАРТ посчитали стоимость полного набора белорусского школьника