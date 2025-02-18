Эти белорусские вузы дали абитуриентам 2 месяца, чтобы сообщить о желании поступать. Куда обращаться?

Опубликовано: 18.02.2025 15:32 , Обновлено: 18.02.2025

Могилевский институт МВД и Академия МВД сообщили, что абитуриенты, желающие поступить в эти вузы, должны до 15 апреля сообщить о своем намерении подавать документы летом. Журналист Telegraf.news посмотрел, куда именно для этого обращаться и почему важно это сделать до названной даты.

“Напоминанием, что абитуриенты, желающие поступить в Могилевский институт МВД, должны до 15 апреля 2025 года обратиться в орган внутренних дел по месту жительства”, - [link href=“https://t.me/mimvd/7244” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в вузе.

Дело в том, что абитуриентам, желающим поступать в силовые вузы, нужно пройти до сдачи вступительных испытаний спецпроверку и военно-врачебную комиссию, [link href=“https://t.me/krepostfortuvd/59698” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в УВД Брестского облисполкома.

“При успешном прохождении всех этапов оформляется личное дело. В Академию [МВД] оно должно поступить не позднее 1 июня. Следующий шаг – экзамены”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/cherez-znaniya-k-zvaniyam-silovie-vuzi.html” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснял [/link] в комментарии “Народнай газеце” начальник отделения комплектования переменного состава отдела кадров Академии МВД Михаил Белянович.

Кстати, поступающие как в Академию МВД, так и в Могилевский институт МВД могут в порядке приоритета указать в заявлении несколько специальностей и факультетов этих вузов при подаче документов. То есть можно участвовать в конкурсе сразу и в академию, и в институт.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования Беларуси планирует прекратить подготовку примерно по 50 непрофильным специальностям в нескольких белорусских вузах. При этом по одной педагогической специальности в грядущую вступительную кампанию набор пообещали “существенно увеличить”, а также открыть три совершенно новые специальности, по которым ранее подготовки в Беларуси не было.

Минобразования Беларуси пообещало прекратить подготовку по 50 специальностям. А на какую решили «существенно увеличить» набор?