Минобороны Беларуси объявило с 5 по 27 сентября военные сборы. Кого и где призовут?
Военное ведомство объявило о начале в Беларуси очередных военных учений. Сборы продлятся 22 дня (с 5 по 27 сентября).
В мероприятии примут участие военнообязанные территориальных войск Могилевского, Осиповичского и Чаусского районов Могилевской области.
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Целью сбора заявлено «повышение навыков должностных лиц исполнительных комитетов в формировании воинских частей территориальных войск, а военнообязанных – в исполнении обязанностей по специальности».
Минобороны запланировало отработать следующие мероприятия:
- прием военнообязанных территориальных войск и их обеспечение с использованием ресурсов местной базы мобилизационного развертывания;
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- восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными;
- подготовка военнообязанных к выполнению задач в соответствии с их военно-учетными специальностями и должностным предназначением;
- формирование, подготовка и применение отрядов народного ополчения.
На завершающем этапе с силами теробороны Могилевской области запланировано проведение командно-штабного учения.
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