Минобороны Беларуси объявило с 5 по 27 сентября военные сборы. Кого и где призовут?

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Опубликовано: 05.09.2023 12:32 , Обновлено: 05.09.2023

Военное ведомство объявило о начале в Беларуси очередных военных учений. Сборы продлятся 22 дня (с 5 по 27 сентября).

В мероприятии примут участие военнообязанные территориальных войск Могилевского, Осиповичского и Чаусского районов Могилевской области.

Белорус получил повестку в военкомат через Viber. В Минобороны рассказали, что это могло быть

Целью сбора заявлено «повышение навыков должностных лиц исполнительных комитетов в формировании воинских частей территориальных войск, а военнообязанных – в исполнении обязанностей по специальности».

Минобороны запланировало отработать следующие мероприятия:

прием военнообязанных территориальных войск и их обеспечение с использованием ресурсов местной базы мобилизационного развертывания;

Белорусским военным разрешили забирать частные автомобили. Но при одном условии

восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными;

подготовка военнообязанных к выполнению задач в соответствии с их военно-учетными специальностями и должностным предназначением;

формирование, подготовка и применение отрядов народного ополчения.

На завершающем этапе с силами теробороны Могилевской области запланировано проведение командно-штабного учения.

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