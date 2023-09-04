Появилось видео, как на Брестчине военные самолёты сели на трассу М1

🎥 Видео

Опубликовано: 04.09.2023 13:22 , Обновлено: 04.09.2023

В понедельник, 4 сентября, в тг-канале Минобороны Беларуси появились фотографии и видео, как на трассу М-1 садились военные самолеты.

Дело в том, что в эти дни в Беларуси проходят совместные оперативно-стратегическия учения ОДКБ «Боевое братство-2023». В частности, отрабатываются вопросы посадки на аэродромный участок дороги.

Минобороны показало кадры посадки транспортного самолета:

Фото: t.me/modmilby

Фото: t.me/modmilby

Фото: t.me/modmilby

А вот как на посадку шел самолет-штурмовик Су-25:

Фото: t.me/modmilby

Фото: t.me/modmilby

“Самолеты Су-25, Як-130 и Ан-26 успешно приземлились на автомобильную трассу М1 Минск – Брест с последующей их подготовкой к повторному вылету. Выполнение данного элемента является одним из самых сложных в авиации”, - отметили в Минобороны.

Ранее Телеграф писал о том, что белорусским военным разрешили забирать частные автомобили. Но при одном условии:

Белорусским военным разрешили забирать частные автомобили. Но при одном условии