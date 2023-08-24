Белорусским военным разрешили забирать частные автомобили. Но при одном условии

💼 Официально

Опубликовано: 24.08.2023 17:52 , Обновлено: 24.08.2023

Минобороны Беларуси обновило перечень транспорта, который военные могут забрать у гражданского населения при некоторых обстоятельствах. Соответствующее постановление появилось 24 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Частные автомобили и другой транспорт военные имеют право изымать во время мобилизации и в военное время, говорится в документе.

Совмин разрешил призывать на военные сборы «ограниченно годных» белорусов

Под нужды ведомства переходят все транспортные средства (ТС) государственных органов, других организаций независимо от форм собственности, являющихся собственниками ТС или владеющих ими на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Кроме того, ТС будут забирать и у населения, а именно:

легковые автомобили с колесной формулой 4×4;

автобусы;

грузовые автомобили: бортовые, самосвалы;

грузовые со спецкузовами: авторефрижераторы, автофургоны изотермические, автолавки, автохлебовозки, фургоны на шасси грузовых автомобилей;

специальные автомобили: автовышки, автокраны, автоцистерны для воды и пищевых продуктов, топливоцистерны, топливозаправщики, прочие специальные;

грузопассажирские автомобили;

седельные тягачи;

прицепы автомобильные;

полуприцепы автомобильные;

тракторы;

прицепы тракторные;

полуприцепы тракторные;

самоходные машины;

квадрациклы;

снегоболотоходы колесные малогабаритные (квадроциклы).

Постановление вступило в силу.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Минобороны объявило о перебазировании в Беларусь военных подразделений ОДКБ:

Минобороны объявило о перебазировании в Беларусь военных подразделений ОДКБ. Что известно?