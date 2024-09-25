Минэкономики спрогнозировало, когда продолжительность жизни белорусов вырастет до 80,4 года
Министерство экономики 24 сентября вынесло на общественное обсуждение скорректированный проект Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) Беларуси на период до 2040 года. В числе прочих целевых показателей в документе содержится прогноз ведомства о последовательном увеличении продолжительности жизни белорусов. Посмотрели, когда и за счёт чего Минэкономики ожидает увеличения этого показателя с нынешних 74,4 года до 80,4 года.
На ближайшую пятилетку Минэкономики в качестве “стратегической цели” социальной политики страны вынесло “повышение качества человеческого потенциала с достижением высоких стандартов жизни”. Для этого ведомство предполагает работать над следующими вопросами:
- развитием новых профессиональных компетенций,
- обеспечением достойных доходов населения,
- формированием современной инфраструктуры жизнедеятельности, включая ее интеллектуализацию.
Как следствие этого, считают в Минэкономики, Беларуси удастся в 2026 – 2030 годах “преодолеть тенденцию сокращения демографического потенциала”, “стабилизировать” численность населения на уровне не менее 9,1 млн человек и увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
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[info_b]Ожидаемая продолжительность жизни — это прогнозный показатель средней продолжительности предстоящей жизни, рассчитываемый исходя из того, что уровень смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.[/info_b]
Согласно прогнозам Минэкономики, к 2030 году этот показатель в Беларуси должен вырасти до 76,5 года , к 2040 году - до 80,4 года .
А как дела обстоят сейчас?
Согласно самым свежим данным по уровню ожидаемой продолжительности жизни при рождении, опубликованным Национальным статистическим комитетом (это данные за 2019 год), пока до показателя в 80,4 года белорусам ещё далеко. Средний показатель по стране в 2019 году составлял 74,4 года. Впрочем, за предыдущую пятилетку этот показатель, действительно, подрос - на 0,6 процентных пункта. То есть если такая тенденция сохранится и рост показателя продолжится в таком же темпе, то к 2040 году он составит всего 76,8 года.
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Следовательно, для достижения целевого показателя необходим экспоненциальный рост показателя. Достичь этого, как следует из вынесенного на общественное обсуждение документа, предлагается за счёт следующего:
- улучшения физического и нравственного здоровья белорусов,
- здоровьесберегающего поведения,
- формирования институтов здорового образа жизни,
- ценностноориентированного здравоохранения и его цифровизации,
- эффективного развития всех видов медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и повышения её качества и доступности.
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Отметим, что по показателю ожидаемой продолжительности жизни при рождении Беларусь в мировом рейтинге, который составлен ООН, находится на 109 месте из 210. Страна обогнала по этому показателю соседние Россию (119-е место) и Украину (118-е место), но оказалась позади своих западных стран-соседок:
- Литва - 93-е место,
- Латвия - 89-е место,
- Польша - 59-е место.
Впрочем,показатель Беларуси уже сейчас - выше среднего общемирового. Он составляет всего 73,17 года. А вот разница между этим показателем у белорусских мужчин и женщин пока почти в два раза больше, чем в среднем по миру - 9,53 против 5,34: для мужчин ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси составляет 69,53 года, для женщин - 79,06 года.
[info_b]Обсуждение документа продлится до 16 октября. С полным текстом проекта можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что в предыдущей редакции НСУР-2040 Министерство экономики обозначило своё намерение достичь “нового качества роста экономики” Беларуси за счёт роботизации бизнес-процессов и услуг.
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