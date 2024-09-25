Минэкономики спрогнозировало, когда продолжительность жизни белорусов вырастет до 80,4 года

Опубликовано: 25.09.2024 10:44 , Обновлено: 26.09.2024

Министерство экономики 24 сентября вынесло на общественное обсуждение скорректированный проект Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) Беларуси на период до 2040 года. В числе прочих целевых показателей в документе содержится прогноз ведомства о последовательном увеличении продолжительности жизни белорусов. Посмотрели, когда и за счёт чего Минэкономики ожидает увеличения этого показателя с нынешних 74,4 года до 80,4 года.

На ближайшую пятилетку Минэкономики в качестве “стратегической цели” социальной политики страны вынесло “повышение качества человеческого потенциала с достижением высоких стандартов жизни”. Для этого ведомство предполагает работать над следующими вопросами:

развитием новых профессиональных компетенций,

обеспечением достойных доходов населения,

формированием современной инфраструктуры жизнедеятельности, включая ее интеллектуализацию.

Как следствие этого, считают в Минэкономики, Беларуси удастся в 2026 – 2030 годах “преодолеть тенденцию сокращения демографического потенциала”, “стабилизировать” численность населения на уровне не менее 9,1 млн человек и увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

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[info_b]Ожидаемая продолжительность жизни — это прогнозный показатель средней продолжительности предстоящей жизни, рассчитываемый исходя из того, что уровень смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.[/info_b]

Согласно прогнозам Минэкономики, к 2030 году этот показатель в Беларуси должен вырасти до 76,5 года , к 2040 году - до 80,4 года .

А как дела обстоят сейчас?

Согласно самым свежим данным по уровню ожидаемой продолжительности жизни при рождении, опубликованным Национальным статистическим комитетом (это данные за 2019 год), пока до показателя в 80,4 года белорусам ещё далеко. Средний показатель по стране в 2019 году составлял 74,4 года. Впрочем, за предыдущую пятилетку этот показатель, действительно, подрос - на 0,6 процентных пункта. То есть если такая тенденция сохранится и рост показателя продолжится в таком же темпе, то к 2040 году он составит всего 76,8 года.

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Следовательно, для достижения целевого показателя необходим экспоненциальный рост показателя. Достичь этого, как следует из вынесенного на общественное обсуждение документа, предлагается за счёт следующего:

улучшения физического и нравственного здоровья белорусов,

здоровьесберегающего поведения,

формирования институтов здорового образа жизни,

ценностноориентированного здравоохранения и его цифровизации,

эффективного развития всех видов медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и повышения её качества и доступности.

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Отметим, что по показателю ожидаемой продолжительности жизни при рождении Беларусь в мировом рейтинге, который составлен ООН, находится на 109 месте из 210. Страна обогнала по этому показателю соседние Россию (119-е место) и Украину (118-е место), но оказалась позади своих западных стран-соседок:

Литва - 93-е место,

Латвия - 89-е место,

Польша - 59-е место.

Впрочем,показатель Беларуси уже сейчас - выше среднего общемирового. Он составляет всего 73,17 года. А вот разница между этим показателем у белорусских мужчин и женщин пока почти в два раза больше, чем в среднем по миру - 9,53 против 5,34: для мужчин ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси составляет 69,53 года, для женщин - 79,06 года.

[info_b]Обсуждение документа продлится до 16 октября. С полным текстом проекта можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в предыдущей редакции НСУР-2040 Министерство экономики обозначило своё намерение достичь “нового качества роста экономики” Беларуси за счёт роботизации бизнес-процессов и услуг.

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