В Минэкономики придумали, чем будут заниматься белорусы, когда роботы займут их рабочие места. Через сколько лет?

Опубликовано: 19.01.2024 11:30 , Обновлено: 15.11.2024

Министерство экономики Беларуси объявило о начале общественного обсуждения проекта концепции новой Национальной стратегии устойчивого развития страны. Согласно документу, ведомство намерено достичь "нового качества роста экономики" за счёт роботизации бизнес-процессов и услуг.

В проекте документа, выложенного министерством на официальном сайте ведомства, в числе главных задач на ближайшие 15 лет значится “развитие интеллектуального промышленного производства путем внедрения высоких технологий”. Это предполагает внедрение на производстве промышленных роботов и аддитивного оборудования, а также подключение цифровых и облачных технологий, “умного” оборудования и интеллектуального управления процессом производства и качеством продукции.

По мнению авторов концепции, по мере усложнения цифровых платформ, искусственного интеллекта и робототехники в ближайшие десятилетия будет формироваться “поддерживающая среда жизнедеятельности людей”, а его управление будет “все больше переходить к сетевым сообществам и экосистемам”.

“Технологии искусственного интеллекта получат широкое применение в сфере управления городской инфраструктурой, в области диагностики опасных заболеваний на начальной стадии, прогнозирования погодных условий на большой территории и на долгий срок и пр. Они станут основой «умного» дома и рынка беспилотных автомобилей и самолетов, роботизации всех сфер жизнедеятельности”, - спрогнозировали авторы документа.

В качестве подтверждения своих выводов Минэкономики привело прогноз международной консалтинговой компании McKinsey, по оценкам которой уже к 2036 году до 50% рабочих процессов в мире будет автоматизировано.

“Формирование нового технологического уклада, включая робототизацию, будет сопровождаться неизбежным сокращением части рабочих мест, требующих средней или низкой квалификации. Иными словами, будет происходить “вымывание” массовых профессий со средним доходом”, - пояснили специалисты.

На этом фоне Минэкономики Беларуси считает целесообразным развивать новые бизнес-модели занятости, обучая специалистов навыкам работы с технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения и робототехники, а также - обслуживанию роботов.

Прописано в задачах на 2031-2040 годы и решение таких задач, как “обеспечение демографической безопасности” и оттока трудоспособных граждан за пределы страны, а также “укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей”.

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