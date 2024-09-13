"Вышла из зоны восстановительного роста" — НАН РБ предупредила об угрозах экономике Беларуси

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Опубликовано: 13.09.2024 17:46 , Обновлено: 13.09.2024

Заместитель директора по научной работе Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук Александр Готовский опубликовал статью, в которой говорится, что восстановительный рост отечественной экономики закончился в первой половине 2024 года. По его словам, в дальнейшем эффект низкой базы уже не будет обеспечивать высоких темпов роста.

Согласно статье, опубликованной в журнале “Банковский вестник”, в первом полугодии ВВП Беларуси вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это позволило на 2,7% превысить показатели валового внутреннего продукта первой половины 2021 года. При этом в январе-июне низкая база всё ещё вносила вклад в темпы роста, оставаясь значимым фактором, но рост уже более чем на половину был сверх уровня восстановления.

«Качественным отличием ситуации в первом полугодии 2024 года от 2023 года был уверенный выход экономики Беларуси из зоны восстановительного роста. Расчёты показывают, что достигнутого уровня достаточно для выполнения целевого задания по году, однако эффект низкой базы для обеспечения высоких отчётных показателей исчерпан», — подчеркнул Александр Готовский.

Он добавил, что при инерционном сценарии развития высокая база второй половины прошлого года приведёт к снижению темпов роста по итогам трёх кварталов до 4,1%, а по итогам года — до 3,9%, что лишь немного выше целевого показателя в 3,8%.

«Высокие показатели 2023 года – первого полугодия 2024 года стали возможны в рамках восстановительного роста. Исчерпание эффекта низкой базы потребует в дальнейшем более серьёзной работы. Соответственно, пролонгировать наблюдаемые сейчас темпы на будущее, а тем более предусматривать в прогнозных документах ускорение динамики можно лишь при чётком понимании направлений и факторов обеспечения ВВП заметно выше досанкционных отметок», — заключил замдиректора по научной работе Института экономики НАН Беларуси. Кроме того, он обратил внимание на снижение влияния экспортного спроса на темпы роста ВВП.

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«В итоге единственным фактором, обеспечивавшим объёмы ВВП выше досанкционных отметок 2021 года, выступал потребительский спрос. При этом высокая реальная покупательная способность потребительского спроса была в значительной степени обусловлена сдерживанием потребительских цен», — добавил Готовский. По его мнению, потребительский спрос является одним из главных факторов, которые привели к ухудшению сальдо внешнеторгового баланса.

Кроме того, в статье говорится, что стимулирование внутреннего спроса с целью преодолеть высокую базу в отраслях, которыe были основным драйверами роста ВВП в последнее время, при сохранении текущей динамики импорта и экспорта «ставит под угрозу сбалансированность валютных потоков, устойчивость валютного рынка и обменного курса белорусского рубля и макрофинансовую стабильность в целом».

«В случае реализации макрофинансовых рисков и ускорения инфляции, учитывая обеспечение большего объёма ВВП за счёт более высокой покупательной способности доходов и потребления населения, что было достигнуто сдерживанием потребительских цен, под удар попадает не только монетарная стабильность, но и уже продемонстрированные успехи по ВВП, то есть выполнение всех важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь», — заключил специалист.

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