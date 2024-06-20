МЧС предупредило белорусов о резком изменении погоды и похолодании. Где ждать штормового ветра до 72 км/ч?
Министерство по чрезвычайным ситуациям утром 20 июня выпустило новое предупреждение о неблагоприятном явлении. Оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра на ближайшие сутки объявлен в двух областях Беларуси, ещё в трёх - из-за опасных гроз и ливней. Между тем, в МЧС предупредили о "резком изменение погодных условий" и похолодании.
Согласно оперативному прогнозу МЧС, порывы ветра днём 20 июня могут достигать 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч), при этом температура воздуха будет заметно ниже, чем в предыдущие дни - в диапазоне +17 +23°С.
К наиболее вероятным факторам опасности сегодняшнего дня ведомство отнесло следующие:
- обрывы линий связи и электропередач,
- отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах,
- повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений,
- падение деревьев,
- ослабление иммунитета, увеличение заболеваемости респираторными инфекциями, особенно среди детей и пожилых людей.
По данным Белгидромета, наибольшую опасность штормовой ветер 20 июня представляет для жителей Могилёвской и Гомельской областей. Там же и ещё в трёх областях - Витебской, Минской и Брестской - оранжевый уровень опасности объявлен из-за гроз. На Минскую и Брестскую область также в этот день обрушатся сильные ливни.
БелЖД предупредила об опоздании поездов из-за непогоды
В свою очередь Госавтоинспекция призвала и водителей, и пешеходов проявить максимум внимания во время непогоды. По словам инспекторов, соблюдая простые правила на дороге, можно “существенно снизить риск аварийных ситуаций”.
Так, пешеходам рекомендовали при переходе проезжей части:
- убрать предметы, отвлекающие внимание и ограничивающие обзор: гаджеты и наушники, капюшоны и зонты;
- не выходить на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают их.
Рекомендации ГАИ для водителей более развёрнутые:
- соблюдать скоростной режим;
- перед пешеходными переходами сбрасывать скорость до минимума;
- перед лужами снижать скорость, чтобы избежать скрытых под водой ям;
- увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, так как тормозной путь на мокрой дороге возрастает;
- включить фары и противотуманные фонари;
- при заносах не делать резких поворотов рулевого колеса;
- обязательно останавливаться, если стеклоочистители не справляются с потоком дождя.
«Ливануло мощно» — Минчане поделились кадрами непогоды, из-за которой остановились автобусы и трамваи
Ранее Telegraf.news сообщил, что 19 июня из-за ливней и сильного ветра поезда Белорусской железной дороги вчера вечером ходили с опозданием — отклонение от графика составляли до 1,5 часов, в Минске в разгар шторма остановилось движение некоторых троллейбусов и трамваев, а под Зельвой упавшим деревом убило женщину.
Под Зельвой из-за штормового ветра женщину убило упавшее дерево