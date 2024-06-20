МЧС предупредило белорусов о резком изменении погоды и похолодании. Где ждать штормового ветра до 72 км/ч?

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Опубликовано: 20.06.2024 08:35 , Обновлено: 20.06.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям утром 20 июня выпустило новое предупреждение о неблагоприятном явлении. Оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра на ближайшие сутки объявлен в двух областях Беларуси, ещё в трёх - из-за опасных гроз и ливней. Между тем, в МЧС предупредили о "резком изменение погодных условий" и похолодании.

Согласно оперативному прогнозу МЧС, порывы ветра днём 20 июня могут достигать 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч), при этом температура воздуха будет заметно ниже, чем в предыдущие дни - в диапазоне +17 +23°С.

К наиболее вероятным факторам опасности сегодняшнего дня ведомство отнесло следующие:

обрывы линий связи и электропередач,

отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах,

повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений,

падение деревьев,

ослабление иммунитета, увеличение заболеваемости респираторными инфекциями, особенно среди детей и пожилых людей.

По данным Белгидромета, наибольшую опасность штормовой ветер 20 июня представляет для жителей Могилёвской и Гомельской областей. Там же и ещё в трёх областях - Витебской, Минской и Брестской - оранжевый уровень опасности объявлен из-за гроз. На Минскую и Брестскую область также в этот день обрушатся сильные ливни.

Карта неблагоприятных метеоявлений на 20 июня 2024 года

БелЖД предупредила об опоздании поездов из-за непогоды

В свою очередь Госавтоинспекция призвала и водителей, и пешеходов проявить максимум внимания во время непогоды. По словам инспекторов, соблюдая простые правила на дороге, можно “существенно снизить риск аварийных ситуаций”.

Так, пешеходам рекомендовали при переходе проезжей части:

убрать предметы, отвлекающие внимание и ограничивающие обзор: гаджеты и наушники, капюшоны и зонты;

не выходить на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают их.

Рекомендации ГАИ для водителей более развёрнутые:

соблюдать скоростной режим;

перед пешеходными переходами сбрасывать скорость до минимума;

перед лужами снижать скорость, чтобы избежать скрытых под водой ям;

увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, так как тормозной путь на мокрой дороге возрастает;

включить фары и противотуманные фонари;

при заносах не делать резких поворотов рулевого колеса;

обязательно останавливаться, если стеклоочистители не справляются с потоком дождя.

«Ливануло мощно» — Минчане поделились кадрами непогоды, из-за которой остановились автобусы и трамваи

Ранее Telegraf.news сообщил, что 19 июня из-за ливней и сильного ветра поезда Белорусской железной дороги вчера вечером ходили с опозданием — отклонение от графика составляли до 1,5 часов, в Минске в разгар шторма остановилось движение некоторых троллейбусов и трамваев, а под Зельвой упавшим деревом убило женщину.

Под Зельвой из-за штормового ветра женщину убило упавшее дерево